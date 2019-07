17 de julio de 2019

La consejera de Igualdad afirma que "por supuesto existe" la brecha salarial: "No me expliqué bien o no se me entendió"

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este miércoles que "por supuesto que la brecha salarial y de género existe", en unas declaraciones previas a la reunión que ha mantenido con asociaciones en Sevilla para abordar las líneas de subvenciones sobre violencia de género, y ha argumentado que "parece que no me expliqué bien o no se me entendió", sobre su rechazo a la brecha salarial en el empleo público que hizo el lunes en un coloquio tras un desayuno informativo, y ha apostado por "cuantos más estudios, mejor", en alusión a su apuesta de obtener "evidencias científicas" de las universidades sobre la brecha salarial.

"No es que me corrija el consejero porque sabe como pienso de la brecha salarial", ha señalado Rocío Ruiz después de que el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, asegurara este martes en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que la brecha salarial de género "existe en la Junta de Andalucía" y la consejera de Igualdad "es consciente de ello". "Nos sorprendimos y el consejero, también", ha afirmado Ruiz. "No es que el consejero me corrija porque sabe lo que pienso y siempre he dicho lo mismo", en una alusión de Rocío Ruiz a sus intervenciones en comisión parlamentaria o en diversos foros.

La consejera de Igualdad ha explicado este miércoles que el lunes aludía en un desayuno informativo a "mi caso". "Soy profesora, accedo a un puesto docente por concurso oposición y mi compañero cobra exactamente lo mismo que yo" y ha abundado en su explicación para concluir que "ese salario base es idéntico en el empleo público, no en el privado, como ya sabemos".

Ruiz, ha asegurado, en referencia a su intervención del lunes, que "hablé claramente del caso de un sueldo base de funcionario de la Junta" cuando afirmó que "la brecha salarial en el empleo público no existe", argumento que empleó en respuesta a una pregunta en el coloquio posterior al desayuno informativo del lunes acerca de la posición negacionista de Vox respecto a las diferencias salariales de hombres y mujeres.

"Muchas de las personas del foro si me entendieron", ha apuntado la consejera de Igualdad para describir una polémica donde ha sostenido que "creo que se me malentendió".

"Cuantos más estudios, mejor", ha indicado la consejera de Igualdad cuando se le ha preguntado sobre si reafirmaba en su apuesta de elaborar estudios de la mano de las universidades sobre la brecha salarial de género, y que el lunes anunció que ya se había reunido con los rectores.

Ruiz ha declarado que todos los estudios elaborados o conocidos en diferentes ámbitos "son todos fiables, los de los sindicatos, también", una vez que UGT Andalucía le recordó el pasado lunes a la consejera que el propio Presupuesto de la Junta describía en el informe de impacto de género esa brecha salarial entre los empleados públicos, que las cuentas de 2017 cifró en un 12,1% entre hombres y mujeres con datos de 2015.

La responsable de Igualdad del Gobierno andaluz ha explicado, en relación a esa colaboración con la universidad sobre la brecha salarial de género, que "queremos hacer jornadas en otoño, para que hablen los expertos" y ha asegurado que en el Pacto de Estado sobre violencia de género "viene recogido que se hagan grupos de trabajo con expertos para avanzar en el conocimiento".

"No quiere decir que lo se ha hecho no es fiable", ha argumentado la consejera de Igualdad, quien ha reconocido que ese trabajo previo de estudios e informes "es lo que nos ha llevado a conocer esta situación", para describir entonces que la brecha que soporta la mujer como activo en el mercado de trabajo se manifiesta cuando "sacrifica la carrera profesional por la vida familiar", que se concreta en situaciones como las solicitudes de excedencia para cuidados familiares, así como la renuncia a cargos ejecutivos.

"La carrera profesional no es la misma", ha concluido Rocío Ruiz sobre otro aspecto de la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, y ha insistido en los diferentes estudios cualitativos y cuantativos que se elaboran en los ámbitos científico y político para avanzar en cambios legislativos.