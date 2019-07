10 de julio de 2019

La consejera de Igualdad denuncia "agresiones graves" en la marcha del Orgullo en Madrid: "Nos lanzaron latas y orines"

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha asegurado este miércoles, sobre los incidentes que vivió junto a otros dirigentes de Ciudadanos (Cs) el sábado de la pasada semana en la Marcha del Orgullo Lgtbi en Madrid "que la situación que he vivido en Madrid no la he vivido nunca" y ha abundado en la descripción de los hechos que acacieron para explicar que "allí sufrimos agresiones graves, nos lanzaron latas llenas, líquidos, orines, también".

"Fui muy desagradable", ha señalado la consejera de Igualdad en una entrevista con Canal Sur Radio que ha recogido Europa Press, quien ha proseguido su relato del transcurso de la Marcha del Orgullo Lgtbi para señalar que "tuvimos la sensación de indefensión, de impotencia, porque no tuvimos ningún tipo de protección policial". "Mi escolta no me podía proteger", ha apostillado la consejera en su descripción de los hechos.

"Es mi visión y de todos mis compañeros", ha proclamado la consejera de Igualdad, quien ha expresado su preocupación por el hecho de que "se filtren informes policiales y la policía se contradiga".

Rocío Ruiz ha expresado su desconcierto porque en "una manifestación de un millón de ciudadanos no vieron la situación de alto riesgo". "Nos cercaron, nos rodearon, nos tuvieron en una ratonera durante dos horas, y la policía no vino en dos horas", ha proseguido detallando sobre el clima de la manifestación de Madrid.

La responsable de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha reprochado las manifestaciones de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, por distintos aspectos. A Grande-Marlaska le ha recriminado que "no haya condenado" los hechos, así como "su relativismo moral" al considerar que está "fuera de lugar por decir que pactamos con Vox cuando tiene que defender a todos los españoles".

"Vox no tiene ningun cargo de gobierno en Andalucía", ha proseguido afirmando la consejera, quien se ha reafirmado en proclamar que "Ciudadanos no ha pactado con Vox, sólo hay un acuerdo presupuestario para las enmiendas" y seguidamente ha concluido que "no se puede decir lo mismo del PSOE, que ha pactado con Bildu y los independentistas". "El ministro nos ha juzgado y nos ha sentenciado", ha concluido la consejera.

"Me sorprende que la ministra Robles siga hablando de retrocesos en Andalucía", ha declarado Ruiz en referencia a las críticas de la ministra de Defensa sobre retrocesos en Andalucía en políticas contra la violencia de género y de lucha por la igualdad. "Que me diga una sola medida que suponga un paso atrás en violencia de género", ha apuntado la consejera de Igualdad en referencia a la ministra en funciones.

Ruiz ha argumentado en este punto el crecimiento presupuestario de 400.000 euros del IAM para alcanzar un presupuesto de 48 millones y ha asegurado que su Consejería va a destinar "el doble de presupuestos a las asociaciones" en defensa de los derechos Lgtbi, y ha detallado otras medidas como "talleres de coeducación para prevenir el odio y la homofobia, el trato a las personas mayores, o revisión de libros de texto".