El consumo de cemento cae un 3,3% en agosto en Andalucía, que los fabricantes atribuyen a la falta de obra civil

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consumo de cemento en Andalucía ha caído un 3,3% en agosto tras situarse en 221.970 toneladas, 7.499 toneladas menos que en el mismo mes del pasado año, mientras que en el acumulado del año (enero-agosto) la desaceleración es de un 4% en el crecimiento, si se compara con el primer semestre del año, porque se ha pasado de subir un 10,9% en junio, al 6,9% de agosto, con un consumo total de 1.876.045 toneladas en los ocho primeros meses de este año, datos, que, a juicio de la Asociación de Fabricantes de Cementos de Andalucía (AFCA) responde a la falta de reactivación de la obra civil.

Estos datos indican, según ha señalado AFCA a través de una nota, una paralización del crecimiento del sector de la construcción por los signos de agotamiento del ciclo alcista de la edificación.

En relación al mercado exterior, las exportaciones encadenan ya dos años en números rojos. En agosto han caído un 58% y ha alcanzado 88.136 toneladas, 124.719 toneladas menos que el mismo mes del año anterior.

Los datos del acumulado del año confirman estas cifras, ya que en el período enero-agosto las exportaciones de cemento y Clinker han caído un 46%, alcanzando las 731.720 toneladas, 637.868 toneladas menos que el mismo período de 2018.

AFCA ha expresado que "la reducción del volumen de exportaciones es motivo de preocupación para nuestra industria, ya que se debe a la pérdida de competitividad que está sufriendo en los mercados internacionales motivada principalmente por el ascenso de los costes energéticos".

La Asociación de Fabricantes ha estimado que los costes energéticos "no sólo penaliza a nuestras exportaciones, sino que abre la puerta a la importación procedente de países extracomunitarios, donde no cuentan con una agenda de descarbonatación como la de la Unión europea, y en los que no se penaliza fiscalmente las emisiones de CO2".

La Asociación de Fabricantes de Cemento de Andalucía (AFCA) ha subrayado el compromiso de la industria cementera andaluza con el progreso de la sociedad, y con la colaboración con los agentes sociales, como se puso de manifiesto el 18 de septiembre en la firma del VI Acuerdo de Valorización Energética de Residuos entre la patronal del sector andaluz AFCA y los sindicatos FICA UGT, y CCOO Construcción y Servicios, de Andalucía, en el marco de relaciones laborales de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema), y que contó con el respaldo de la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.