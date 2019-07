3 de julio de 2019

Cs destaca su apuesta por profesionalizar RTVA y CAA, que no deben ser órganos para "agradecer estómagos"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha destacado este miércoles su apuesta por profesionalizar, con sus propuestas de miembros, el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que no deben ser órganos para "agradecer estómagos".

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero,

ha indicado que el acuerdo para la renovación de la RTVA y el Consejo Audiovisual es "absolutamente histórico", sobre todo, porque la renovación democrática "ha brillado por su ausencia" durante 37 años en Andalucía. Ha recalcado que hoy, con la elección de los miembros de ambos órganos por parte del Pleno del Parlamento, se marca "un antes y un después en materia de regeneración democrática y de representatividad de los partidos políticos".

Se ha mostrado convencido de que cada día que pasa, estamos más cerca de la televisión pública que todos los andaluces: Más moderna, del siglo XXI, que no esté politizada, que sea neutral, que dé espacio a todos los ciudadanos, y donde los profesionales sean los principales protagonistas y tengan los equipos y herramientas necesarias para hacer el trabajo como ellos saben hacerlo. También ha destacado que es necesario poner a disposición de la RTVA los recursos necesarios para saltar de la televisión del siglo XX a la del siglo XXI.

Ha indicado que están muy satisfechos con el acuerdo alcanzado para la renovación de la RTVA y del CAA y muy orgulloso de las negociaciones, que han sido "largas y arduas". Sergio Romero ha expresado que tuvo que llegar Cs a la política para que las cosas se hicieran de otra manera y se empezara a dialogar.

"Hemos cumplido una vez más con los andaluces y con nuestra palabra y hemos demostrado que cuando el interés de los andaluces está por delante de los intereses de partidos se pueden conseguir cosas que parecían imposibles", según ha señalado Sergio Romero.

Ha defendido además que Cs, con sus propuestas de miembros para ambos órganos, ha cumplido su palabra porque siempre ha dicho que había que profesionalizar el consejo de RTVA para que las riendas de la televisión pública la tomaran los profesionales de la comunidad.

Respecto al hecho de que otros partidos hayan propuesto a personas que no vienen del ámbito de la comunidad sino de la política, ha manifestado que respetan las propuestas de los demás grupos, pero que entienden que el consejo de la RTVA no debe ser un "órgano de colocación", que es un sino órgano muy importante donde debe haber una "neutralidad exquisita y la mayor profesionalización" posible y eso no es una cuestión menor.

"No se trata de agradecer estómagos, sino de satisfacer a los andaluces", ha dicho Romero.

De otro lado, sobre la futura renovación del Defensor del Pueblo Andaluz, ha defendido que la persona que reúne un mayor consenso es Jesús Maeztu, actual titular, y el que tiene "un trabajo y bagaje que de alguna manera le autoriza para que pueda seguir desarrollando esa labor". "Es una gran opción y seguro que no va a defraudar a nadie", según ha apuntado.

Preguntado sobre el hecho de que se hayan situado como directores provinciales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) a exconcejales del PP, según los nombramientos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno, Sergio Romero ha dicho que su partido "no optaría por incorporar a ocho exconsejales" para dirigir una empresa pública.