5 de julio de 2019

Cs no ve "correcta" ausencia de Vox en homenaje a Blas Infante: "Es perfectamente compatible sentirse español y andaluz"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha expresado que respeta la decisión de Vox de no asistir al acto de conmemoración del nacimiento de Blas Intante, Padre de la Patria Andaluza, celebrado este viernes en el Parlamento

autonómico, pero que no cree que sea "correcta" por cuanto es "perfectamente compatible sentirse español con sentirse andaluz".

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha insistido en que respeta la ideología y la postura que pueda temer cada grupo parlamentario, pero que cree que es "perfectamente compatible sentirse español, como me siento yo, con sentirse andaluz", sobre todo, en un día tan importante como hoy en el que conmemoramos el 134 aniversario del nacimiento de Blas Infante, una persona que fue precursora de la autonomía de Andalucía.

Ha indicado que una vez que la figura de Blas Infante está ya consolidada, debemos tener la altura política de reconocer "lo que han hecho otros en el pasado y tenerlo como referencia para seguir trabajando juntos en el fututo por Andalucía y seguir desarrollando nuestro Estatuto con plenitud".

Sobre la ausencia de los representantes de Vox en el Parlamento ha dicho: "No me parece correcto, pero respeto las decisiones de ese grupo, que entiende que ser español es incompatible con ser andaluz y yo entiendo todo lo contrario". "Me siento enormemente orgulloso de ser español y también de ser andaluz y de que el futuro de mis hijos pase por Andalucía", ha dicho Romero.

Ha recalcado que hay que reconocer lo que hicieron otros en "el pasado por nuestra tierra, por nuestra democracia, por nuestro presente y por nuestra certidumbre en la instituciones", sin ningún tipo de complejos.

Romero ha señalado que Cs defiende los valores de la tolerancia, la igualdad, la libertad y la justicia y siempre ha demostrado mucho sentido común, de la utilidad y la responsabilidad.