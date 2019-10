9 de octubre de 2019

Cs "no ve lógico ni oportuno" que Moreno comparezca ante comisión de la Faffe: "El cuestionado es el PSOE-A"

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha considerado este miércoles que "no es lógico ni oportuno" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparezca ante la comisión de investigación constituida en la Cámara andaluza sobre la gestión de la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha advertido de que "el que está siendo cuestionado es el PSOE-A".

Preguntado en rueda de prensa sobre la solicitud por parte del PSOE-A de la comparecencia de Moreno en este órgano, Romero ha afeado que el PSOE-A por "un arrebato" pida la comparecencia de Moreno cuando "no es lo más lógico ni lo más oportuno".

No obstante, ha señalado que, en caso de comparecer, el presidente del Ejecutivo andaluz podrá explicar qué se ha encontrado en la Administración autonómica y que está haciendo para que "esto no vuelva a ocurrir", aunque ha insistido en que "no es oportuno" que Moreno acuda a esta comisión.

"Ni Moreno ni Ciudadanos estaban en el gobierno cuando se desarrolló esté escándalo", ha asegurado Romero y ha dicho entender por qué al PSOE "le tiemblan las piernas" cuando se habla de la Oficina anticorrupción y fraude.

De esta manera, ha manifestado que "el PSOE-A ha sido nefasto para el buen nombre de Andalucía" y ha instado a que se sienten ante la comisión de la Faffe "los que conocían los hechos", aunque ha apuntado que se decidirá en los próximos días junto al resto de grupos parlamentarios.

"Los que se iban a un prostíbulo a cuestiones inmorales, a la feria y con el beneplácito del PSOE-A se gastaban el dinero en comilonas y los que pagaban multas. Esos tienen que explicarlo", ha subrayado el portavoz de Cs, que ha recordado que todos los grupos, a excepción del PSOE-A, han pedido la comparecencia en este órgano de los tres expresidentes de la Junta Susana Díaz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Cuestionado sobre qué puede aportar la ministra de Hacienda en funciones y exconsejera de Hacienda, María Jesús Montero, en la comisión de la Faffe, comparecencia que Cs ha incluida en su lista, Romero ha argumentado que "los consejeros de Hacienda tienen toda la información económica y numérica de todo el gobierno y en su obligación está ser conocedora de lo que estaba ocurriendo con el uso del dinero de los andaluces".

Así, ha añadido que Montero antes de dirigir la Consejería de Hacienda en Andalucía, también fue consejera de Sanidad, "llevaba mucho tiempo en el Ejecutivo andaluz", aunque ha temido que "como siga poniéndose de perfil como hasta ahora, nada aportará".

Por último, Romero ha señalado que la comisión sigue "con paso firme" su trabajo para conocer "toda la verdad" en este caso de posible uso fraudulento de dinero público y ha insistido en que a Cs "no le va a temblar el pulso para llamar a comparecer a quien haga falta".

En concreto, ha advertido de que la comisión continúa "independientemente" del interés "electoralista y particular" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al convocar las elecciones del próximo 10 de noviembre, de manera que, según ha explicado, a partir de la tercera semana de octubre van a empezar las comparecencias.