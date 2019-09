7 de septiembre de 2019

Cs pide en Parlamento que el Gobierno central tenga lealtad institucional con Andalucía tras varias "faltas de cortesía"

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha registrado en la Cámara autonómica una Proposición no de Ley (PNL) por la que reclama que el Gobierno central cumpla con el principio de lealtad institucional después de que se hayan producido lo que considera "faltas de cortesía" hacia los andaluces por no contar con el Gobierno andaluz en ciertas decisiones, como por ejemplo el ofrecimiento del Puerto de Algeciras (Cádiz) para recibir al barco que rescata a inmigrantes en el Mediterráneo 'Open Arms'.

La iniciativa, recogida por Europa Press y a debatir ante el Pleno, plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de España a que cumpla con el principio de lealtad institucional consagrado en el ordenamiento jurídico y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con la diligencia y el respeto merecido por todos los andaluces como "un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada".

Tras reseñar la normativa que alude a dicho principio, Cs apunta que en lo que va de XI Legislatur"desde el Gobierno central se han venido realizando diferentes actuaciones o tomando importantes decisiones en Andalucía sin previamente poner en conocimiento ni realizar ningún tipo de coordinación con el Gobierno andaluz".

"Entre otros flagrantes ejemplos de falta de información en una materia tan transversal e importante como es la inmigración, se han celebrado reuniones en Málaga para coordinar la inmigración en el Estrecho y en el Mar de Alborán; se ha realizado una visita a un centro de acogida humanitaria destinado a mujeres africanas y sus hijos, y se ha inaugurado el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación en Málaga", ha incidido el partido naranja.

Así las cosas, Cs cree que la "improvisada" gestión llevada a cabo por el Gobierno de la Nación en relación al acogimiento y ofrecimiento del Puerto de Algeciras para recibir al Open Arms, "ha desembocado en varias rectificaciones por parte del Ejecutivo, así como en la negativa de la misma ONG de desembarcar en Algeciras". "Esta decisión ha sido tomada con falta de cortesía institucional al Gobierno andaluz, que debiera haber sido informado para tomar inmediatamente las medidas oportunas por la gravedad de la situación", añade.

No obstante, el partido de Juan Marín sostiene que dicho 'modus operandi' se ha seguido manteniendo en el tiempo en otros ejemplos como la inauguración de la Oficina de Recaudación y Gestión de Activos (ORGA) el 4 de marzo en Algeciras; reuniones con los jueces y fiscales del Campo de Gibraltar y con la Fiscal General del Estado sobre el Campo de Gibraltar, o varias visitas a monumentos gestionados por la Junta como puede ser los Dólmenes de Antequera.

"El Gobierno central no debe olvidar cuando toma decisiones unilaterales en los territorios las competencias que las comunidades tienen atribuidas estatutariamente y que sufren menoscabo por la falta de información y de colaboración entre ambas administraciones", prosigue Cs en la iniciativa, donde incide en que "lo anecdótico de estos hechos es que tristemente no es una anécdota" y que el presidente del Gobierno y su Ejecutivo en funciones "se olvidan sistemáticamente de los andaluces, no valorando al Gobierno de la Junta como sus representantes legítimos elegidos en las urnas".

Por todo, acusa al Gobierno central socialista de "incumplir reiteradamente el principio de lealtad institucional que se presupone al presidente del Gobierno de una Nación, además teniendo en consideración que la colaboración, cooperación y mutuo auxilio son elementos fundamentales para el correcto funcionamiento del Estado autonómico al que el jefe del Ejecutivo debe defender y respetar".

Con todo, el partido naranja cree imprescindible que se cumpla con rigor y sin intereses partidistas con el principio superior de lealtad institucional entre las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, "para asegurar la defensa de la cooperación entre territorios y por consiguiente cumplir con los legítimos intereses de la sociedad andaluza".