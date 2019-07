25 de julio de 2019

CTA pide al alcalde de Córdoba que se ponga a trabajar para "solucionar los problemas de Cecosam"

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CTA en la empresa municipal Cementerios de Córdoba (Cecosam) ha pedido este jueves al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, que "se ponga manos a la obra y que ponga a trabajar a su equipo, para dar salida y solucionar los problemas de Cecosam".

En un comunicado, CTA ha señalado que "esta empresa pública municipal no puede permitirse el lujo de estar dirigida y gestionada por políticos incompetentes", pues Cecosam "está en una situación crítica desde hace meses, y por no tener no tenemos ni gerente, pero lo preferimos viendo a los últimos gerentes nombrados".

La consecuencia, según ha advertido CTA, es que "el caos llegará a la empresa pública dentro de poco, por no estar preparada para afrontar la situación que tiene actualmente, es decir, no tiene transferencias del Ayuntamiento de Córdoba, no puede hacer el tanatorio, no hay proyecto de viabilidad y no hay respuesta política para desarrollar un proyecto creíble y de futuro para Cecosam".