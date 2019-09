5 de septiembre de 2019

El Defensor del Paciente ve "irresponsables" las declaraciones de Aguirre respecto a la listeriosis

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación El Defensor del Paciente ha calificado de "irresponsable" la manifestación del consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre, al tildar a la listeriosis de "una enfermedad endémica" que deja "del orden de 40 casos" al año en Andalucía y constituye "una de las principales causas de aborto en las mujeres".

En un comunicado, el colectivo ha señalado que "esto es muy grave y denunciable, ya que es un porcentaje elevadísimo respecto a la media de España". "Nos llama la atención que no se refiera a que había en el mes de enero un brote de al menos 28 solo en el Hospital de Valme qdel ue no se dio alerta , parece que no le importa y que es normal, y no explica por qué no se toman medidas".

"La falta de responsabilidad es llamativa y el aferrarse al cargo más todavía. Si no sabe si es por la carne es otra irresponsabilidad, porque nos puede hacer pensar que ya en esa fecha había denuncias o ese estudio-investigación que debería hacer público", ha agregado El Defensor del Paciente.

Recordando que la listeria presenta unas "600 cepas" en el plano mundial, cada una "con su singularidad", Aguirre ha manifestado que en estos momentos no puede determinar si ese caso deriva "de la misma cepa" que la detectada en los productos contaminados de Magrudis.