25 de julio de 2019

Diputación avisa a Junta y Ayuntamiento que están poniendo en cuestión Biocórdoba "sin contar con el sector"

CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz (PSOE), ha advertido este jueves a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba que "no es forma de actuar el intentar apropiarse de una feria como es Biocórdoba", en la que los organizadores también son la institución provincial y Ecovalia.

En un comunicado, Ruiz ha mostrado su sorpresa ante la noticia de que las dos administraciones piensan reformular BioCórdoba, "cuando ni siquiera se han puesto en contacto, ni con nosotros, ni con el sector, con el que nosotros en todas las ediciones que se han celebrado hemos ido de la mano".

Esta feria, cuya última edición se celebró el pasado octubre en el Palacio de Congresos de Córdoba, "siempre ha tenido, independientemente de los partidos políticos que hayan gobernado las distintas instituciones, un carácter inclusivo y se ha contado con todas las administraciones".

Por ello, el presidente de la Diputación considera inadmisible que "dos administraciones quieran reformular algo que es de la Diputación y de Ecovalia, sin contar con un sector que es estratégico para el desarrollo de la provincia de Córdoba".

Es por ello que Ruiz ha reclamado "lealtad institucional" a las dos administraciones, porque además "no deben, sin contar con los demás, poner en cuestión si este año se va a celebrar o no la edición de Biocórdoba, aduciendo que el sector no tiene interés, cuando ni siquiera se han puesto en contacto con ellos".

El presidente de la Diputación ha asegurado que promoverá una reunión con el sector y con el resto de administraciones, para conocer su interés en seguir organizando Biocórdoba, un interés que la institución provincial tiene y que se puso de manifiesto el pasado marzo, cuando firmó con Ecovalia un convenio de colaboración para los premios Ecotrama y Ecoracimo, que se otorgan anualmente en el marco de Biocórdoba.