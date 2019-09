2 de septiembre de 2019

El edil de Cultura de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón, dimite por motivos de salud y Lourdes Morales tomará su acta

CÓRDOBA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Miguel Moreno Calderón (PP), ha anunciado este lunes que renuncia a su acta de edil por motivos de salud y su acta la tomará Lourdes Morales, según ha avanzado el alcalde, José María Bellido (PP).

En una rueda de prensa, en la que tanto el concejal como el alcalde han comparecido emocionados y aplaudidos por momentos, Moreno Calderón ha informado de que abandona el Consistorio por enfermedad después de ocho años en la administración municipal, aunque ha aclarado que "no es irreversible, afortunadamente".

No obstante, ha remarcado que "es una enfermedad que, a juicio de los médicos, requiere tomarse en serio para que no vaya a más y no haya otras complicaciones que sean mucho más graves". Según ha confesado, su familia ha sido "decisiva" en esta decisión.

Igualmente, ha adelantado que, atendiendo a la recomendación médica, volverá a su trabajo de dar clases a jóvenes pianistas, porque consideran que le va a "mejorar mucho", de modo que toma la decisión con "mucha pena y sentimientos econtrados", pensando en que "la salud es lo primero".

Tal y como ha recordado, tras su paso por distintos cargos, como director del Conservatorio de Música, profesor y concejal, siempre procura dedicarse "al cien por cien y poner la máxima pasión y el máximo interés", pero, en este caso por razones de salud, al no estar en plenas condiciones, "lo más sensato, honrado y lo que más se merece un gobierno que trabaja fuerte, con muchos retos por delante y con un programa muy potente, doy un paso atrás y que sea otra persona quien desarrolle la labor".

Entretanto, el delegado de Cultura ha expresado una serie de agradecimientos al actual alcalde, por "la humanidad y el cariño" con el que le ha tratado, al anterior alcalde del PP José Antonio Nieto, a todos los compañeros del grupo y de ésta y anteriores Corporaciones, a los medios de comunicación y "especialmente" hacia los trabajadores del Ayuntamiento, "un capital humano tan importante".

En palabras de Moreno Calderón, "ha sido un honor grande ser un representante de los cordobeses durante estos ocho años, y haberlo hecho por el PP", al tiempo que ha transmitido "los mejores deseos al gobierno local, que va a ser extraordinario y lleva buenas trazas para cuatro años muy esperanzadores".

LOS CAMBIOS

Por su parte, Bellido ha recordado que Juan Miguel Moreno Calderón se afilió al PP en un momento "complicado", en el año 2004; es "una persona absolutamente respetada y honrada en todos los ámbitos políticos y culturales de la ciudad"; había sido "un magnífico concejal de Cultura" en el mandato 2011-2015 y "lo hubiera sido" en éste, al aportar "su inmensa categoría intelectual como persona del mundo de la música y la enseñanza", pero "la vida es como es y la recomendación medica está ahí", ha relatado.

Tras ello, el alcalde ha avanzado Lourdes Morales, quien iba de número diez en la lista del PP en las pasadas municipales, recogerá el acta de edil y asumirá la Delegación de Transformación Digital, que lleva Blanca Torrent, a quien pasará la Delegación de Cultura, junto con la de Innovación que ya dirige y mantendrá adscrito el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

Asimismo, la delegada de Participación Ciudadana, Mayores y Solidaridad, Eva Contador, pasará a ser teniente de alcalde con la renuncia de Juan Miguel Moreno Calderón.

A juicio del regidor, "la figura de Juan Miguel es insustituible en el mundo de la cultura, porque no hay nadie como él ni en este gobierno, ni en esta ciudad" para gestionar dicha área, pero "se va a ganar a una persona, como Lourdes Morales, para el reto de la transformación digital, que no hay perfiles como el suyo", al tiempo que "la cultura, que va a tener peso importante como siempre en el desarrollo estratégico, la va a llevar la segunda teniente de alcalde", ha argumentado Bellido.