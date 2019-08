29 de agosto de 2019

Empleo inadmite el ERTE planteado por el Ayuntamiento para los trabajadores de Onda Jaén

JAÉN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Empleo de la Junta en Jaén ha inadmitido el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado por el Ayuntamiento de la capital para los trabajadores de Onda Jaén.

La resolución ha sido notificada este jueves a las partes implicadas, Consistorio y comité de empresa, según han trasladado a Europa Press fuentes de la Consejería, desde la que se ha explicado que esta "inadmisión", que no rechazo, "está basada en la disposición adicional 17 por la que el empleador, es decir, el Ayuntamiento de Jaén, no puede utilizar la figura del ERTE por tratarse de una administración pública".

"Empleo no entra a valorar si los trabajadores tienen categoría de empleados públicos o no, sino que simplemente no admite la figura del ERTE por ser el empleador una administración pública", han incidido desde este departamento autonómico.

La citada disposición del Estatuto de los Trabajadores era uno de los principales argumentos que sindicatos como CCOO o CSIF, así como desde la propia plantilla, habían señalado para defender que la medida no era ajustada a la normativa legal vigente.

Desde el Ayuntamiento, por contra, se entendía que la fórmula del ERTE en Onda Jaén era aplicable en base a un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2016, según el cual "los trabajadores no tienen la consideración de empleados públicos y proceden de una subrogación de una empresa".

Este mismo jueves, antes de conocerse el pronunciamiento de Empleo, el alcalde, Julio Millán, aludía a ese informe del Gobierno central y a la situación "peculiar" de estos trabajadores. En todo caso, y siendo conscientes de "posicionamientos que pueden ser distintos", apuntaba que el equipo de gobierno (PSOE y Cs) estudiaría "con detenimiento" la resolución para tomar "las medidas adecuadas con tiempo, analizando y viendo las posibilidades" que existen.

El expediente, que se había planteado con una duración de seis meses, se registró el pasado día 14 en Empleo tras el incendio que el 6 de agosto afectó a parte de las instalaciones de la radio televisión municipal en Vaciacostales.