10 de julio de 2019

Experta destaca que se está consolidando la presencia de las mujeres en los festivales de cine de Andalucía

CARMONA (SEVILLA) 10, (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, Ana Rosa Diego, ha destacado este miércoles que "poco a poco" se está consolidando la presencia de las mujeres en los festivales de cine más significativos de Andalucía.

Así lo ha manifestado en la conferencia 'Perspectivas de futuro para el papel de la mujer en el cine andaluz que viene', dentro del curso 'La mujer en el cine andaluz: de los estereotipos al techo de cristal', que forma parte de la oferta formativa de los XVII Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Carmona (Sevilla).

En este sentido, la presidenta ha recalcado que están consiguiendo que haya mujeres en los jurados de los premios de cine de algunos festivales, y en los de Málaga, el de Cine Europeo de Sevilla y el Iberoamericano de Huelva se están organizando concursos de guiones con perspectiva de género, mesas redondas o premios en distintas secciones.

Asimismo, la experta ha comentado los objetivos que se marcan desde la asociación, los cuales son "fomentar la igualdad y la equidad de género en el sector cinematográfico y audiovisual andaluz; o promover la igualdad en los contenidos audiovisuales para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, libre de prejuicios y estereotipos y ajena a la violencia contra las mujeres y niñas".

Otros son "lograr una representación equilibrada y justa de las mujeres en los órganos de decisión y participación del mundo de la cultura y la industria audiovisual; visibilizar las obras y el talento de las creadoras andaluzas; o velar por el cumplimiento de las leyes andaluzas del Cine y el audiovisual y por su correcto desarrollo normativo en materia de igualdad".

Con respecto a si estos objetivos se van cumpliendo, ha destacado que todavía "queda mucho trabajo por hacer" ya que, hay casos como, por ejemplo, la realización de cortos cinematográficos de las socias, los cuales necesitan asesoramiento para promocionarlos y que "no tengan una vida limitada".

También ha expresado que "trabajamos y estamos en todo el territorio andaluz con un liderazgo horizontal, transparente y participativo. Desde el feminismo y la sororidad". "Trabajamos en red para todas las socias que lo necesiten" ha puntualizado.

Ha explicado que el relato audiovisual "tiene unos mensajes muy poderosos al no detectarse racionalmente". "El hecho de saber que no es realidad no evita la influencia que ejerce sobre nosotros, por lo que nos influye, lo busquemos o no. Es un agente socializador que se nutre de los valores culturales e imprime cultura y al ser socialmente compartidos adquieren un gran poder legitimador", ha dicho.

Finalmente, Ana Rosa Diego ha pedido que se revise el relato audiovisual sobre la mujer porque "necesitamos relatos para explicarnos, para configurar nuestra subjetividad e identidad y explicar el mundo en el mundo en el que vivimos".