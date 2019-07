4 de julio de 2019

La familia paterna del menor de Puente Genil (Córdoba) desaparecido en Reino Unido se considera injuriada

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La familia paterna del menor natural de Puente Genil (Córdoba) que desapareció junto con su padre en Bristol (Reino Unido) el pasado 2 de marzo ha advertido este jueves que acudirá a los tribunales al considerar que es objeto de "injurias y calumnias", a tenor de lo que se recoge en la convocatoria que han hecho la madre del menor y varias organizaciones para pedir en una marcha silenciosa este sábado el retorno del menor.

Así lo ha anunciado la familia paterna del menor, abuelos y tíos, según ha adelantado el digital local 'Puente Genil Noticas.com', detallando que la madre del pequeño Angelo, de nueve años, estará este viernes y el sábado en Puente Genil, el primer día para ofrecer una rueda de prensa, y el segundo para participar en la citada marcha ciudadana silenciosa, que comenzará las 21,00 horas en el Paseo del Romeral.

Ante ello, la familia del padre del menor, al que la Policía de Avon & Somerset, en Bristol, busca como presunto secuestrador de su hijo, ha destacado que lo que desean "es la pronta aparición" de su nieto y sobrino, asegurando que ponen todos sus "esfuerzos para encontrarlo, junto a nuestro hijo y hermano, su padre, también desaparecido".

Desde la familia paterna del niño se asegura que, "desde el primer instante que tuvo conocimiento de los hechos, se puso en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para recibir "instrucciones

precisas sobre cómo actuar en esta delicada situación".

Es por ello que no van a "consentir que se viertan acusaciones contra la familia paterna, tales como que no estamos buscando al menor, que es imposible que no sepamos nada o que mantenemos un silencio y hermetismo desde el principio", pues, con tales manifestaciones se les "está acusando de cómplices o cooperadores necesarios de un supuesto delito que ni tan siquiera esta constatado, puesto que de forma intencionada se está omitiendo en todo momento el término presunción".

Por eso, estas acusaciones, que atentan contra "derecho al honor, serán puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, ya que el ensañamiento que se está efectuando desde algunos puntos concretos está causando un grave perjuicio, ya no solo a la dignidad y honor de los familiares, sino también a la salud de los abuelos paternos, personas cercanas a los 70 años de edad".

Junto a ello, la familia paterna del menor ha señalado que cualquier actuación que se lleve a cabo en aras de facilitar la búsqueda del niño, y también de su padre, "contará con el apoyo de nuestra familia, lo que no podemos consentir son ataques directos que lesionen nuestro honor e imputándonos delitos y acciones, sin ni siquiera ofrecer un solo dato o indicio que nos haga merecedores de tal vilipendio".