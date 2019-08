El Festival Alligator Rockin' de Jaén celebrará su XI edición del 19 al 22 de septiembre

JAÉN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Alligator Rockin' de Jaén celebrará su décimo primera edición entre los próximos 19 y 22 de septiembre con nombres como The Jump Club, Tony Perry, The Bombers, The Hoodoo Tones, Los Rudos o Fever Band en su cartel.

Así lo ha indicado este viernes en una nota el Ayuntamiento que, a través del Área de Igualdad, Participación Ciudadana, Universidad Popular Municipal, Cooperación Internacional y Voluntariado, "colabora con la Asociación Rock Me Babe para la organización, de forma conjunta, de la edición 2019".

Esta cita se ha convertido ya en "un referente nacional" para los aficionados al rockabilly, el rhythm and blues, psychobilly y, en general, el rock and roll más genuino y los estilos de la denominada música sureña, de ahí que las previsiones de público giren en torno a las 2.000 personas.

El cartel de este año, en el parque de la Concordia, cuenta con los conciertos de The Jump Club, Tony Perry & The Bombers, el viernes 20 de septiembre, mientras que el sábado será el turno de The Hoodoo Tones, Los Rudos, Fever Band, Montana y The Zipheads. Asimismo, la programación incluye en estas dos jornadas centrales a los Dj Zapata, Dj Eli y Dj Mr. Scooby.

También se invita a los aficionados a disfrutar de los conciertos de presentación y clausura, en la plaza Deán Mazas, con la presencia de Atomic Propellers, el 19 de septiembre, y Diego Cruz, el día 22. Además, de forma paralela a las actuaciones musicales habrá diversas actividades, como la tradicional exhibición de motocicletas en el parque de la Concordia.

El festival es posible gracias a las aportaciones de la asociación Rock Me Babe y entidades privadas. El Ayuntamiento de Jaén, por su parte, colabora al facilitar la infraestructura necesaria, personal especializado en regiduría y producción de escenario y el desembolso estimado de en torno al 15 por ciento de los costes generados. Este compromiso con la iniciativa se completa con la difusión del festival en medios y redes sociales municipales.

Todos los conciertos y actividades tienen carácter gratuito y buena parte de las tareas organizativas serán asumidas directamente por los socios y voluntarios de la asociación Rock Me Babe. Desde el Consistorio se ha valorado este tipo de propuestas, "creadas y gestionadas por asociaciones" y ha subrayado que "sin esta iniciativa no sería posible disfrutar de propuestas tan interesantes" como el Festival Alligator Rockin' en la ciudad.