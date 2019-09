La Fundación El Gancho Infantil se propone dotar de 748 sillones-cama a las áreas pediátricas de hospitales andaluces

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'El Gancho Infantil' ha presentado este miércoles su segundo reto titulado 'El sillón azul', cuyo objetivo será dotar a todas las unidades de pediatría de los hospitales andaluces de 748 sillones-cama, que permitirán que los cuidadores se desgasten menos y ofrezcan una mejor atención a los menores durante el día.

La Fundación ha presentado este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla este segundo reto, que nace de la necesidad de proporcionar a las familias con menores hospitalizados en las ocho provincias andaluzas las mejores posibilidades de descanso mientras atraviesan esta difícil etapa, según indica en una nota de prensa.

Así, señala que durante períodos de larga hospitalización, las familias sufren las consecuencias del cansancio que supone el cuidado y el acompañamiento. Esta situación se agrava notablemente en el caso de la hospitalización de menores, ya que el acompañamiento debe ser continuo, independientemente de la gravedad del enfermo, y suele recaer casi exclusivamente en dos personas --generalmente los padres--, dada la especial necesidad de seguridad y afecto que conlleva esta circunstancia.

Aunque las posibilidades de conciliar el sueño en un hospital son siempre limitadas, una cama ayudará sin duda alguna al mejor descanso del cuidador y, como consecuencia, al mejor cuidado del menor. Así lo ha manifestado esta mañana el doctor Diego de la Vega, psiquiatra del Hospital Universitario Virgen Macarena en el acto de presentación de 'El sillón azul': "Es imposible transmitir el cuidado y el cariño necesario si no se está descansado".

Según datos publicados por el propio SAS, cada año los hospitales públicos andaluces registran más de 40.000 ingresos de menores, alcanzando más de 200.000 estancias hospitalarias pediátricas, con una media de 5,23 días. Menores que están permanentemente acompañados por sus familiares más cercanos, cuyo estado físico y mental repercute directamente en la calidad de la atención y el cuidado que reciben.

Por este motivo, sumándose a la preocupación de otras organizaciones, públicas y privadas, la Fundación El Gancho Infantil lanza este segundo reto y espera que la sociedad entienda esta necesidad y se involucre en su consecución, como así fue con su primer reto, 'La azotea azul', el espacio lúdico-terapéutico en la azotea del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla, que se encuentra actualmente en su fase final de construcción.

8 PROVINCIAS, 27 HOSPITALES, 748 SILLONES-CAMA

En dicho comunicado, se indica que 'El sillón azul' nace para paliar esta circunstancia, marcándose como objetivo dotar a 27 hospitales de toda Andalucía de 748 sillones-cama, con un presupuesto estimado de 354.834 euros, consiguiendo así cubrir el 100% de las habitaciones de pediatría de la comunidad autónoma.

Como ha explicado la directora de la Fundación El Gancho Infantil, Pilar Lara, "abarcamos las ocho provincias andaluzas en un nuevo reto gracias a la colaboración del Servicio Andaluz de Salud y esperamos que la sociedad lo vea tan necesario y humano como nosotros. Hemos contactado con los distintos centros hospitalarios para analizar las necesidades concretas de cada uno y podemos decir que estamos preparados para nuestro próximo reto".

Para ello no solo han tenido en cuenta el número de camas de pediatría de las ocho provincias de Andalucía, sino también los períodos de hospitalización más o menos prolongados de cada hospital, los espacios disponibles en las habitaciones sin interferir en la atención médica al paciente y la identificación de los hospitales en los que ya se ha iniciado la renovación del mobiliario.

Todo ello se ha formalizado a través de un protocolo de actuación con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para los próximos cinco años, así como un convenio específico con el SAS, convencidos de que los retos planteados a la sociedad deben abordarse de forma conjunta por todos los actores implicados.

CUIDAR AL CUIDADOR

Estudios como 'Sleep in caregivers: what we know and what we need to learn', de McCurry SM1, Song y Martin JL, y otros publicados por el Observatorio Global del Sueño demuestran que los trastornos del sueño son frecuentes en los cuidadores y se asocian con resultados físicos, médicos y funcionales negativos. Hay evidencias científicas claras que respaldan la interacción entre la pérdida de sueño, la falta de concentración, el estrés del cuidador y la vulnerabilidad a las enfermedades crónicas, siendo habituales los casos de cuidadores que acaban necesitando tratamientos fisioterapéuticos y médicos específicos.

Así lo ha expresado esta mañana Álvaro Márquez, padre de Álvaro, un niño de 11 que ha estado hospitalizado durante tres meses tanto en UCI como en planta, o Carla Hernández, hospitalizada durante nueve meses cuando tenía ocho años, quien comentaba que "afortunadamente el sistema está cambiando, y se empieza a comprender que las personas que cuidan de un niño hospitalizado también tienen necesidades, y el descanso es fundamental. Pero queda mucho por hacer".

NOVEDAD

La Fundación El Gancho Infantil espera que la sociedad reciba y apoye este reto como ya lo hizo con 'La azotea azul', porque sin duda es igual de necesario para el bienestar de los menores y sus familias. Además, el proyecto tiene un aspecto realmente novedoso en iniciativas como es que los sillones-cama se pueden patrocinar, tanto por parte de empresas, instituciones o particulares, y se materializaría personalizando los sillones-cama con el nombre de la entidad o la persona patrocinadora.