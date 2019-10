5 de octubre de 2019

García Egea (PP) pide no apoyar a quienes no diferencian que "no es lo mismo sumar que restar"

Dolores López avisa ante "el momento complicado que se avecina" que Sánchez pertenece al partido que "ha arruinado dos veces a este país"

El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la Convención Económica del PP RAFAEL GONZÁLEZ - EUROPA PRESS