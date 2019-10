4 de octubre de 2019

Guindos espera que impere el "sentido común" en torno a los aranceles de Estados Unidos y "la sangre no llegue al río"

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha señalado este viernes que espera que "se imponga el sentido común" en relación a los aranceles anunciados por parte de la Administración Trump, de Estados Unidos, a una serie de productos españoles y "al final la sangre no llegue al río".

Así lo ha manifestado en una conferencia pronunciada en la sede del diario 'ABC' de Sevilla en el marco del 90 aniversario del periódico en la que, en relación a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, el también exministro de Economía ha dicho entender la "inquietud" que genera este anuncio, si bien se ha mostrado seguro de que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central y la UE "reaccionarán y llevarán a cabo una negociación inteligente" y, "al final, espero que la sangre no llegue al río".

Además, Luis de Guindos ha recordado que el arancel es "un impuesto sobre el consumo", de forma que el 25% de arancel que pueda gravar Estados Unidos sobre determinados productos procedentes de España "lo va a pagar en ultima instancia el consumidor americano", por lo que va a "estrechar el margen de bienestar de los consumidores" de dicho país.

Precisamente las tensiones comerciales ha sido uno de los dos mayores riesgos --"el principal para la economía mundial"-- que ha citado el vicepresidente del BCE para el actual contexto de "desaceleración" económica en la zona euro junto con el 'Brexit'.

En esa línea, ha incidido en que la UE vive en un contexto de "desaceleración" económica desde hace unos 18 meses, y el principal elemento que se atisba detrás de ella tiene que ver con el sector exterior, "muy importante en la zona euro" y, especialmente, en algunos países de la misma como Alemania, al hilo de lo cual ha subrayado que "las tensiones comerciales, los riesgos geopolíticos" y cuestiones como el 'Brexit' afectan "negativamente" a Europa, y esa desaceleración en el sector exterior "se ha ido extendiendo al conjunto de la actividad económica europea".

En ese sentido, ha señalado que, a la hora de esbozar el escenario de "crecimiento moderado" de las previsiones del BCE para este año y 2020 en la zona euro partían de las hipótesis de que no habría un "agravamiento en las tensiones comerciales" y de que el 'Brexit' va a ser "ordenado", no "a las bravas".

Pero si empeoran esas tensiones o la salida del Reino Unido de la UE es "desordenada" --algo que "no está descontado al 100%", según ha reconocido--, el crecimiento económico previsto puede ser peor, según ha confirmado Guindos, quien ha insistido en advertir que un 'Brexit' desordenado provocaría "volatilidad en los mercados y, de algún modo, sería otra situación compleja que añadiría incertidumbre y desaceleración adicional a la economía mundial".

Ha remarcado que se trata de cuestiones que "no tienen que ver con la política monetaria", por lo que ha realizado "un llamamiento a otros actores que tienen que entrar en la política económica europea", para que "asuman su responsabilidad y hagan frente a esta desaceleración que esperemos que se quede sólo en desaceleración", algo de lo que se ha declarado "convencido" y que Europa podrá "superar".

"LA POLÍTICA MONETARIA NO PUEDE HACERLO TODO"

De Guindos ha recordado que el BCE tiene el "mandato" de conseguir que la inflación esté "próxima al 2%" sin sobrepasar ese nivel, y dado que la inflación general y subyacente está ahora aproximadamente en el 1%, el Consejo de Gobierno del banco central acordó a mediados del pasado septiembre un paquete de "medidas de estímulo desde el punto de vista monetario".

Además, el BCE advirtió de que "no se van a subir los tipos de interés hasta que nuestra previsión de inflación y la inflación se acercaran a nuestro objetivo próximo al 2%", según ha destacado el también exministro de Economía, quien ha explicado que se quiere "evitar una situación en la que las expectativas de inflación se queden por debajo de su objetivo".

No obstante, el vicepresidente del BCE ha sostenido que "la política monetaria no lo puede hacer todo" y "la liquidez no soluciona todos los problemas", y también es "muy importante" la política fiscal, al respecto de lo cual ha llamado la atención acerca de que, aunque en la zona euro rige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, "las políticas fiscales siguen siendo nacionales, no como la política monetaria", que está centralizada en el BCE.

En esa línea, ha reiterado su apuesta por la creación de "una especie de autoridad fiscal europea" única, porque considera que "es necesario que la política monetaria se vea acompañada de una política presupuestaria centralizada", de forma que exista un "instrumento de actuación por encima de políticas nacionales".

También ha llamado la atención acerca de que, en el ámbito bancario, no existe "un fondo de depósitos únicos para el conjunto de Europa", y "algo parecido ocurre con la unión de los mercados de capitales".

Guindos se ha referido a las que, a su juicio, son las "principales vulnerabilidades del sistema financiero en Europa", como los "potenciales riesgos que pueden provenir del sector financiero no bancario", en referencia a la "gestión de activos", y al respecto ha subrayado que, en los últimos años, el sector de los fondos de inversión "ha crecido muchísimo y ha asumido mucho riesgo", y "hay que tener en consideración que el sector de los fondos de inversión no es tan regularizado como el de la banca".

MAYOR SOLIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO

Otra "vulnerabilidad" viene por la "baja rentabilidad de los bancos europeos", según el vicepresidente del BCE, quien, no obstante, ha defendido que el sistema bancario europeo es hoy "mucho más sólido que hace diez años, pero hay un problema de rentabilidad que se deriva de un estrechamiento de márgenes, excesos desde el punto de vista de capacidad en el conjunto del sector bancario, factores estructurales que están pesando en términos de rentabilidad".

En todo caso, De Guindos ha sostenido que este proceso de desaceleración es "distinto" a lo que se vivió en 2008, en el inicio de la última gran crisis económica, y "la banca está mucho mejor en el mundo de lo que lo estaba en 2007-2008".

Además, en Europa se ha vivido un proceso por el "las empresas no se han endeudado excesivamente" ni tampoco las familias, por lo que ha reiterado que "el verdadero riesgo" puede estar en "nuestras equivocaciones", porque "si no tuviéramos tensiones comerciales o dudas con el 'Brexit', esto sería una desaceleración cíclica, de las que tenemos cada cierto tiempo, y se superaría con los instrumentos que se utilizan" mediante la política monetaria y fiscal.

Así, la cuestión está en "factores sobrevenidos que no son estrictamente económicos, sino también políticos", como la referida "guerra comercial", en la que "todo el mundo pierde", según ha aseverado Luis de Guindos.