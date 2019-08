15 de agosto de 2019

Hallan a un indigente muerto frente a la Iglesia del Rescatado de Córdoba

SEVILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hallado en la mañana de este jueves a un indigente de unos 60 años fallecido en la plaza Padre de Gracia, frente a la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, conocida como Iglesia del Rescatado.

Según ha informado un portavoz de la Policía Nacional a Europa Press, el hallazgo se ha producido poco después de las 7,00 horas, cuando han recibido la llamada de otro mendigo, compañero de la víctima, informando del suceso.

Tras constatar lo sucedido, se ha activado el protocolo para estos casos y el Grupo Operativo de Policía Judicial de la Policía Nacional realizó una inspección ocular de lugar, mientras que un médico forense ha levantado el cadáver, que ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba para practicarle la autopsia.

La misma fuente ha detallado que el fallecido no tiene signos de agresión física y todo apunta a que se trata de una muerte natural. No obstante, los resultados de la autopsia que lo confirmen no se esperan hasta al menos el lunes.

La plaza Padre de Gracia, también conocida como plaza del Alpargate, es un lugar que frecuentan personas sin hogar en Córdoba al encontrarse cerca de la zona un comedor social de una orden de monjas.