24 de julio de 2019

Imbroda valora el Plan de Refuerzo, con 2.144 alumnos y 509 docentes inscritos, que Vox ve "un campamento de verano"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha hecho "balance provisional" este miércoles del Plan de Refuerzo Educativo durante una comparecencia en comisión parlamentaria para ofrecer datos como los 2.144 alumnos y 509 profesores inscritos en este mes de julio, cifras que le han servido para defender "una iniciativa pionera y muy positiva como experiencia piloto", así como su condición de "una herramienta más para combatir el fracaso escolar", y frente a sus argumentos ha escuchado de Adelante Andalucía que "este programa no sirve para atajar el fracaso escolar" mientras que Vox ha asegurado que "lo que han hecho es un campamento de verano, véndalo así", en palabras de la parlamentaria María José Piñero.

Imbroda ha ofrecido los datos del Plan de Refuerzo Educativo del mes de julio, que celebra su segunda fase en la segunda quincena, "un balance provisional porque estamos en pleno proceso", que se proyecta en los 2.144 alumnos y 509 docentes inscritos, de un programa que ofertaba 100.000 plazas inicialmente para el alumnado y contaba con la inscripción de 1.600 profesores.

Con estos datos, el consejero de Educación y Deporte ha defendido el carácter público del Plan de Refuerzo, "una opción que hasta ahora sólo podían encontrar las familias en el ámbito privado y a un coste elevado", que ha descrito como "un programa de refuerzo, en absoluto un programa de clases particulares", que ha combinado la actividad física y deportiva con clases de Lengua, Matemáticas e Inglés.

Imbroda ha reconocido que como "todo programa novedoso cuenta con ciertas reticencias", así como que "la cifra de usuarios está lejos de lo previsto", pero ha augurado en ese sentido que "en 2020 ya no será algo desconocido". El consejero de Educación y Deporte ha apelado al "deseo de ponerlo en marcha este mismo año" como la circunstancia que ha determinado "el poco margen para comunicarlo a los centros educativos y las familias".

Imbroda, que ha destacado "la loable iniciativa organizadora de la Consejería", así como "el interés del profesorado", al igual que "una metodología lúdica basada en el aprendizaje cooperativo y la gamificación", ha insistido en defender que el Plan de Refuerzo Educativo "ha demostrado ser útil y efectivo para nuestros niños" y ha expresado su apuesta por un "Plan de Refuerzo Educativo anual, que queremos poner en marcha a lo largo de todo el curso".

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García, que ha argumentado la importancia de "la autoevaluación en Educación" y sobre la necesidad de "ver los errores para arreglarlos", ha preguntado a Imbroda si el Plan de Refuerzo ha sido "útil contra el fracaso escolar y qué coste ha tenido", ha reflexionado sobre que "el balance cuantitativo" señala que el alumnado inscrito sólo representa "el 2% de las 100.000 plazas ofertadas", al igual que ha advertido que han sido "500 maestros de las 1.600 solicitudes presentadas".

García ha concluido que si la finalidad del programa es "atajar el fracaso escolar, este programa no sirve para atajar el fracaso escolar" y ha razonado sobre "el problema de diseño, de plantamiento político" del Plan de Refuerzo, que ha centrado en cuestiones como la atención al alumnado con menos suspensos, así como que el programa "no puede ser a demanda de las familias".

La diputada socialista Ángeles Férriz, que ha espetado al consejero de Educación que "le ha faltado valentía para retirar un plan sin pies ni cabeza" y ha hecho alusión al contexto de dimisiones que rodean a las consejerías que gestiona Ciudadanos en el Gobierno andaluz para describir Educación como "una Consejería que es una maquinaria de torpezas", ha asegurado que "queremos que acierte en su gestión porque tiene una de las Consejerías más importantes".

Férriz ha reprochado a Imbroda, al igual que ha hecho Vox, que el Plan se dirige al alumnado de Educación Primaria cuando el problema de abandono escolar está localizado en Secundaria, ha destacado que de 3657 alumnos previstos han sido finalmente 2.144 inscritos y 500 de 1.600 docentes, y ha pedido al consejero "que pida disculpas a la comunidad educativa", aunque ha reconocido que la iniciativa "es buena idea", al igual que en Andalucía existe "fracaso escolar y abandono, pero hay regiones peor que nosotros".

Férriz ha señalado que "usted no ha revolucionado nada", en referencia a la gestión de la Educación, y ha considerado que "están presos de la comunicación".

La parlamentaria de Vox María José Piñero ha argumentado sobre el Plan de Refuerzo Educativo que "la intención es buena, pero está mal comunicado". "Lo que han hecho es un campamento de verano, véndalo así", le ha aconsejado al consejero de Educación, y ha concluido que "esto no soluciona el fracaso escolar".

"El fracaso escolar está en Secundaria y lo han hecho para Primaria", ha señalado Piñero como una de las debilidades del Plan de Refuerzo Educativo. "El fracaso está en 3º de la ESO", ha proseguido la parlamentaria de Vox sobre los errores de diseño de la iniciativa, al igual que ha apuntado que "no tiene mucha lógica" que los niños seleccionados sean "los de menos suspensos en vez de los que tienen más suspensos" y ha apostado como iniciativa de apoyo para "familias desestructuradas" que el Plan se extienda a "todo el año escolar".

La diputada de Ciudadanos María del Mar Sánchez ha elogiado dotar a las familias de "herramientas para conciliar vida familiar y laboral", ha considerado que, con los antecedentes de Andalucía en fracaso escolar y abandono, "no era una opción quedarse de brazos cruzados" y ha reivindicado una "apuesta valiente" que las familias "han probado y han repetido". "No ha sido solo campamento de verano", ha señalado y concluido que "habrá que mejorar, pero no se puede mejorar si no se implementa".

El parlamentario del Partido Popular Miguel Ángel Ruiz ha apostado por esperar a "la evaluación al final del programa para tener todos los datos" y ha señalado "un problema de comunicación entre las cosas a mejorar", y pese a "la baja participación", ha puesto el foco en el hecho de que hay "2.000 niños a los que le ha servido el programa y eso justifica el programa, que suma y no resta". "2.000 es más que cero", ha apostillado sobre la contribución del Plan de Refuerzo.

"EN 15 DÍAS NO SE VA A RESOLVER EL FRACASO ESCOLAR"

En la réplica a los grupos parlamentarios, a cuyos portavoces ha agradecido sus aportaciones, Imbroda ha argumentado que "un programa de 15 días no va a resolver el fracaso escolar" y ha inquirido a los grupos "quién hablo de plan estrella", en alusión al Plan de Refuerzo Educativo, "yo no lo hice". "Es una herramienta más" contra el fracaso escolar, ha señalado el consejero de Educación y Deporte, quien se ha preguntado sobre las pretensiones del Plan de Refuerzo si "en 15 días vamos a recuperar a un niño al que le han quedado 6 asignaturas".

Imbroda ha negado que la naturaleza del Plan de Refuerzo sea el de "una escuela o campamento de verano" porque ha atribuido a éstos "un carácter asistencial, no pedagógico como este programa, que tiene Lengua, Matemáticas e Idiomas" y ha insistido en su apuesta por "un programa integral que dure todo el año". "Tenemos 2.144 buenas noticias", ha apostillado sobre el número de alumnos inscritos.