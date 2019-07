3 de julio de 2019

Juana Rivas vuelve a pedir que se investiguen en Italia las denuncias por maltrato que archivó la Fiscalía

GRANADA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Juana Rivas ha pedido este miércoles ante el Tribunal de Cagliari (Italia) que se investiguen las ocho denuncias por maltrato que ha presentado en estos años contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por entender que la Fiscalía las archivó sin haber entrado a examinarlas.

La petición se ha realizado en el transcurso de la vista celebrada este miércoles en el Tribunal de Cagliari para abordar el recurso que ha presentado contra la decisión de la Fiscalía italiana de archivar todas sus denuncias por "falta de fundamento". A la vista no ha acudido la madre de Maracena (Granada), que se encuentra en España con sus hijos desde hace casi un mes con motivo de las vacaciones escolares, según ha informado a Europa Press su letrada en Italia, María Eugenia Álvarez.

La Fiscalía ha vuelto a ratificarse este miércoles en su decisión de archivo, incluyendo la denuncia que realizó Rivas en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus dos hijos y en la que se basó para no devolver a los niños al padre incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a hacerlo.

Esta actuación le ha costado una condena en España de cinco años de prisión por sustracción de menores que ha recurrido ante el Tribunal Supremo. La defensa de Rivas mantiene que las denuncias no han sido investigadas, sino que se archivaron en base al informe que realizó la perito que ha intervenido en el proceso seguido en Italia sobre la custodia de los niños y que "no entró a investigar los malos tratos por entender que no era su obligación".

Han pedido por tanto que se impulse toda la investigación, con peritajes, toma de declaraciones y examen de certificado médicos aportados por el equipo jurídico de Rivas. La decisión ha sido aplazada para más adelante, en tanto que el caso lo lleva ahora una nueva jueza que deberá estudiar el amplio expediente que engloba todas las denuncias, entre las que también se incluyen las que presentó por supuestos malos tratos del padre hacia los menores, de cuatro y doce años, y que también archivó la Fiscalía.