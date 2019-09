18 de septiembre de 2019

Moreno: "Cuanto más votos tenga Pedro Sánchez más inestabilidad vamos a tener en España"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado este miércoles como una "mala noticia" la previsible repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre y ha alertado de que "cuanto más votos tenga el proyecto de Pedro Sánchez más inestabilidad vamos a tener en España". Moreno ha asegurado que percibe "posibilidad real de cambio" en el Gobierno de la Nación por la menor movilización del voto socialista ante un Pedro Sánchez "incapaz de generar mayorías y hacer reformas y que al final no cumple sus promesas ni sus objetivos".

"Eso se va a notar en las urnas", ha asegurado Moreno a preguntas de los periodistas en Sevilla en sus primeras declaraciones públicas después de que el Rey Felipe VI haya constatado en su ronda de consultas con los partidos políticos que no existe un candidato que reúna los apoyos necesarios para lograr ser investido presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados.

Moreno ha señalado que la repetición de elecciones es una "mala noticia para los españoles" y ha lamentado que la "incapacidad" de Sánchez para articular una mayoría "nos vuelve a llevar a las urnas en un momento de gran incertidumbre económica y social".

A su juicio, "es evidente que Sánchez tiene un problema y ha fracasado porque ha habido elecciones municipales, autonómicas y europeas y todo el mundo ha sido capaz en ayuntamientos y comunidades de llegar a acuerdos y sólo Sánchez ha sido incapaz de llegar a un acuerdo y generar una mayoría".

"Cuanto más votos tenga el proyecto de Pedro Sánchez más inestabilidad vamos a tener en España", ha augurado Moreno, que ha confiado en que las elecciones del 10 de noviembre se resuelvan "con un cambio de gobierno en España y una alternativa a las políticas fracasadas del PSOE y del señor Sánchez".

"DECENAS DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN RIESGO"

Moreno ha asegurado que la repetición electoral se producirá en un momento en que "todo está en el aire" por un entorno de "mucha incertidumbre económica y desaceleración intensa en el que se ponen en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo".

"España necesita un gobierno estable y que haga reformas en lo económico, en lo social y en lo fiscal que el señor Sánchez no está dispuesto a hacer", ha añadido el presidente andaluz, que ha destacado que con el PSOE en Moncloa "las cosas no han ido a mejor en materia económica" y ya no se va a alcanzar el objetivo de 20 millones de empleados en 2020 porque "siempre que los socialistas gobiernan al final la economía se estropea".

Preguntado por las expectativas del PP en los comicios del 10 de noviembre, Moreno ha señalado que el partido encara las elecciones "en mejores circunstancias" que en abril y se ha mostrado convencido de que obtendrá un "mejor resultado en Andalucía y España" y de que existe "posibilidad real de gobierno y de cambio".

"La movilización y motivación de muchos electores socialistas (en abril) no la van a tener en esta elecciones porque Sánchez ha demostrado ser incapaz de generar mayorías y hacer reformas y al final no cumple sus promesas ni sus objetivos. Eso se va a notar en las urnas", ha concluido.