Bendodo: Sánchez invoca el 155 para "callar bocas" por el 1-O mientras "gobierna en municipios con independentistas"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha afeado este martes que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez invoque el artículo 155 de la Constitución "con poca intensidad para callar algunas bocas" ante la situación en Cataluña en el segundo aniversario del 1-O, pero "luego gobierne en 40 municipios con independentistas".

Preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha ironizado con que, "en la política como en la vida, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo". "La coherencia es algo importante y tener unidad de mensaje", ha recalcado.

De esta manera, ha advertido de que "se puede engañar a la gente, pero no por mucho tiempo". "¿Quién va a creerse que va a actuar contundentemente y aplicar el 155 si tiene pactos con ayuntamientos y diputaciones con independentistas?", ha cuestionado Bendodo.

Ante los incidentes durante el segundo aniversario del 1-O, el consejero de la Presidencia ha mostrado preocupación por que "el gobierno de Cataluña se ponga de canto ante estos incidentes", algo, a su juicio, "intolerable". "Estamos muy pendientes del desarrollo, miles de andaluces viven allí", ha recordado.

Por último, ha pedido no vincular la reforma del sistema de financiación autonómica con "otras cosas", como la formación de Gobierno central o la situación en Cataluña. En este sentido, ha considerado "un insulto" ligar la financiación a la que podía ser la investidura de Pedro Sánchez y ha reprochado la actitud de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que primero dijo que era "imposible" pagar los 1.350 millones de euros a Andalucía porque el Gobierno estaba en funciones, y luego, en campaña dijo que "ya sí se podía",

"Esto me parece un insulto e igual que me parece mal vincular la financiación autonómica con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No podemos mezclar estas cuestiones", ha cerrado.