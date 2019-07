2 de julio de 2019

La Junta propone limitar por ley a ocho años los mandatos de presidente y consejeros desde la próxima legislatura

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a la tramitación del anteproyecto de ley de modificación de la Ley del Gobierno andaluz con la finalidad de limitar los mandatos de la persona titular de la Presidencia y de las que ostenten las vicepresidencias, así como de quienes están al frente de las consejerías que conforman el Ejecutivo autonómico, a un periodo de ocho años. La futura norma no tendrá carácter retroactivo, con lo que no se aplicaría para esta legislatura, al tiempo que no se requerirá una reforma del Estatuto, según ha manifestado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs).

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha expuesto que con esta modificación normativa se daría un paso adelante en materia de regeneración democrática en las instituciones de la comunidad y ha querido dejar clara la vocación del Ejecutivo de buscar la unanimidad de todos los partidos en el Parlamento para sacar adelante la modificación normativa.

Según ha explicado Marín, el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Gobierno plantea cambios en dos artículos e incluye una disposición transitoria única. Así, se modificaría el artículo 4 de la actual Ley de Gobierno para incorporar la "inelegibilidad como presidente o presidenta de la Junta de Andalucía de los miembros del Parlamento que hayan ejercido la Presidencia de la Junta durante ocho años".

Asimismo, se modifica el artículo 22 para incorporar, según ha expuesto Marín, la "imposibilidad de ser designado como titular de vicepresidencia y de consejerías de quienes hayan ostentado estos cargos durante ocho años, salvo que haya pasado un periodo de cuatro años donde hayan ejercido estas funciones".

Respecto a la disposición transitoria única, señala que la reforma de la Ley del Gobierno de Andalucía "no se aplicará" en la presente legislatura. Marín ha explicado a este respecto que la tramitación del proyecto de ley tendrá un plazo de ejecución en toda su tramitación ordinaria que no bajará de los 16 ó 18 meses, con lo que no estaría aprobado definitivamente por el Parlamento hasta finales de 2020, pasado el ecuador de la legislatura.

"Ocho años es tiempo suficiente para poder plasmar tu proyecto político y desarrollarlo y luego dar paso a otras personas", ha indicado Marín, quien ha indicado que su intención es estar como máximo ocho años en el cargo.

Ha insistido en su voluntad de consenso y de lograr la unanimidad de todos los partidos y en que estaría "encantadísimo" de que esta reforma legislativa incluso pudiera salir por "lectura única" ante el Pleno del Parlamento.

Asimismo, Juan Marín ha querido dejar claro, al hilo de observaciones del PSOE-A al respecto, que "no hace falta una reforma" del Estatuto de Autonomía para llevar a cabo la limitación de mandatos. "El anteproyecto de ley seguirá un procedimiento normal, su tramitación y cuando llegue al Parlamento se podrá aprobar sin tener que hacer reformar del Estatuto de Autonomía, como nos dicen todos los informes que tenemos en este momento".

El Gobierno andaluz entiende que esta iniciativa legislativa y la alternancia política "garantizan la regeneración democrática, revitalizan las instituciones públicas y pueden contribuir a evitar

riesgos ligados a posibles casos de corrupción que han generado una importante pérdida de confianza hacia el poder y sus representantes, de una ciudadanía que demanda la puesta en marcha de medidas que favorezcan la transparencia y mayores niveles de democracia.

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ya trabaja en otras medidas encaminadas en la misma dirección, según una nota informativa de la Junta. La primera de ellas fue el acuerdo alcanzado el pasado 5 de marzo en el que el Consejo de Gobierno comenzó a dar los pasos pertinentes para la supresión de los aforamientos del titular de la Presidencia de la Junta, de las personas al frente de las distintas consejerías y de los 109 diputados del Parlamento autonómico. Otro acuerdo, de igual fecha, iniciaba las actuaciones para adoptar medidas de carácter normativo encaminadas a la protección de los potenciales denunciantes de fraude y corrupción en la comunidad.

A todo ello se suma que, mediante otro acuerdo del pasado 9 de abril, el Consejo de Gobierno mandató además a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a impulsar la creación de un grupo de trabajo que evalúe la red de entidades

instrumentales existente en la Administración de la Junta, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y profesionalidad de estos organismos para que redunde en un mejor servicio a

la ciudadanía andaluza.