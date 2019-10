La Junta avisa de que trabajadores del 112 "no pueden" formar parte de la plantilla autonómica

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la tramitación del nuevo contrato de prestación del servicio de Emergencias 112 Andalucía, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2020 y tendrá un importe aproximado de 27 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial respecto al último contrato licitado en 2017. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha advertido de que los trabajadores de dicho servicio "no pueden" formar parte de la plantilla de la Junta de Andalucía.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo

ha manifestado que puede entender que los trabajadores del 112 tengan la aspiración de entrar a formar parte de la plantilla de la Junta de Andalucía, "pero no puede ser". Ha insistido en que la Junta contrata servicios a empresas que cuentan con su personal propio.

"Nosotros contratamos un servicio y en la Junta de Andalucía ya hay 276.000 empleados públicos", según ha indicado el consejero de Presidencia, que ha apuntado que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de esas personas, en lo que respecta a su jornada laboral y al salario, conforme a un pliego que responda a las reivindicaciones del sector.

Ha indicado que, en lo que respecta a la aspiración de los trabajadores de formar parte de la plantilla de la Junta, le gusta "hablar claro para no engañar a nadie y no dejar un resquicio a algo que no se puede hacer": "A la Junta de Andalucía a trabajar sólo se puede entrar, como en cualquier administración pública, cumpliendo con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad".

"No vale que tengamos una empresa de servicios y se plantee entrar por la puerta de atrás. Eso no puede ser porque la Junta no puede presupuestariamente admitirlo", ha sentenciado.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Respecto al nuevo contrato, según la información facilitada por la Junta, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores de Emergencias 112 Andalucía, el contrato tendrá vigencia durante el periodo 2020-2022 (desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de enero de 2022) y recoge en sus condiciones la opción de prórroga de forma obligatoria para el contratista por otros 24 meses antes de la finalización del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 9/2017.

El nuevo contrato contempla sólo un lote para que un único adjudicatario se haga cargo del servicio, evitando así los problemas detectados en los últimos años, que han generado diferencias en las condiciones laborales de los trabajadores de los distintos centros que estaban gestionados por distintas empresas.

Además, permitirá el trabajo en red y el refuerzo del plan de contingencia; la flexibilidad en el dimensionamiento de las salas y el reparto de horas del servicio; el perfeccionamiento de las áreas transversales; una mejora de las localizaciones y de la bolsa de trabajo, así como una uniformidad en las condiciones laborales del personal.

En ese sentido, se disminuye la jornada laboral del personal de sala, de 1.600 horas anuales a 1.516 horas en el caso de centros regionales y provinciales occidentales. En los centros orientales se les elimina la figura de localizado. Asimismo, se refuerza la atención multilingüe con personal de sala principalmente.

Las auditorías internas de calidad, por su parte, las realizará el Área de calidad para evitar así que tengan que ser contratadas por la Administración.

En cuanto al apartado de adecuación se incluyen equipos y herramientas tecnológicas --software y hardware-- para el servicio técnico de comunicación. Por último, se han precisado con detalle aquellas cuestiones que en la ejecución del actual pliego han creado controversias con la empresa adjudicataria.

Emergencias 112 Andalucía es el servicio encargado de la gestión y coordinación integral de las urgencias y emergencias de la ciudadanía en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil en la comunidad autónoma andaluza.

La gestión de este servicio corresponde a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, en respuesta a la normativa europea y estatal de creación de un número único mediante el que la población reciba una respuesta adecuada ante cualquier situación de emergencia.

La operación de Emergencias 112 Andalucía se configura sobre dos centros regionales, ubicados en Sevilla y Málaga, que coordinan el conjunto del sistema y desarrollan el primer escalón de atención y gestión de llamadas del conjunto del territorio andaluz; ocho centros provinciales ubicados en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, que desarrollan el segundo escalón de gestión, coordinación y seguimiento en su ámbito territorial, y un conjunto de organismos dotados de terminales de interconexión con el sistema Emergencias 112 Andalucía.

Los diez centros del sistema están enlazados y constituyen una red interrelacionada cuya configuración puede modificarse en función de la demanda u otras circunstancias especiales. La distribución de la respuesta del servicio de operaciones debe funcionar como un todo para evitar alteraciones ante posibles contingencias. De esta forma, los dos centros regionales y los provinciales habilitados de acuerdo a un plan de contingencia actúan como soporte los unos de los otros.