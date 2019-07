3 de julio de 2019

Junta defiende acciones para conmemorar la Circunnavegación y PSOE-A la acusa de no saber "aprovechar esta oportunidad"

SEVILLA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha presentado en el Parlamento de Andalucía el programa de actividades que su departamento ha diseñado para conmemorar el V Centenario del la primera Vuelta al Mundo, destacando que se prevé el desarrollo de 130 acciones relacionadas con esta efeméride.

En su intervención, ha apuntado como principal objetivo del plan "proyectar Andalucía en Oriente y Occidente para ser de nuevo nexo de unión de pueblos y espacio de encuentro de culturas y experiencias como ya sucedió hace 500 años". Marín ha subrayado la oportunidad que supone la efeméride para la apertura y diversificación a nuevos mercados.

Para todo ello, la Consejería de Turismo ha diseñado el Plan de acción "Andalucía. Origen y Destino" a través del cual se pretende atraer turistas para que conozcan los lazos históricos que nos unen con diferentes países de todo el mundo. Marín ha informado de que para 2019 se va a destinar al plan un presupuesto de 353.850 euros. Hasta 130 experiencias y productos turísticos se pondrán en marcha en Andalucía relacionadas con esta hazaña marítima.

Estas 130 acciones se llevarán a cabo en distintos ámbitos como son la creación de productos y experiencias, la estrategia digital, la promoción de mercados turísticos, el impulso a alianzas y la difusión a través de campañas de comunicación y soportes audiovisuales

Las primeras inversiones que están previstas son un concurso público para la recreación histórica del embarco y actividades de calle, otro concurso público para el plan de medios previo a las actividades (1 al 15 septiembre), el patrocinio con la Fundación de la Nao Victoria para la cesión del barco y la celebración de unas Jornadas Profesionales V Centenario en Latinoamérica (Brasil, Uruguay, Argentina, Chile).

La empresa de Turismo Andaluz ha constituido una Mesa de dinamización y trabaja junto al empresariado andaluz, a las agencias y operadores para desarrollar nuevos productos y experiencias turísticas que se apoyarán en los recursos históricos, monumentales y culturales y el río Guadalquivir, como eje de conexión de Sevilla y Sanlúcar de Barrameda.

Se crearán rutas y experiencias sensoriales en las lonjas, los mercados de ultramarinos, en las Especierías y se llevarán a cabo experiencias de turismo científico, relacionadas con los avances cartográficos, náuticos, y astronómicos que favorecieron la vuelta al mundo.

Se celebrará en octubre un congreso gastronómico en San Sebastián. En el espacio "Saborea la vuelta al Mundo", participarán el chef andaluz Dani García, junto a Aitor Arregui de Elkano-Getaria y se presentará el Menú del V Centenario.

En el marco de la Estrategia Digital turística se ha proyectado una aplicación móvil desde la que acceder a todo el contenido que se desarrolle sobre el V Centenario. Están previstas también recreaciones teatralizadas virtuales y de realidad aumentada, que nos traslade al puerto de Sanlúcar o de Sevilla en el siglo XVI .

Respecto a las acciones de promoción, se va a aprovechar el Plan de Acción 2019 en marcha y se dedicará un espacio exclusivo a la promoción del V Centenario en todas las ferias y misiones comerciales en las que Andalucía esté presente. Van a tener especial relevancia las jornadas profesionales para poner en marcha una segunda Vuelta al Mundo en Latinoamérica, en la que se recorrerán los principales puertos por los que pasó la expedición. Las primeras actuaciones se llevarán a cabo este año en octubre en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile.

El próximo 10 de agosto 2019 se presentarán en Sevilla todas las acciones conmemorativas y de promoción que están previstas con motivo del V Centenario de la Vuelta al Mundo, y un mes después en Sanlúcar de Barrameda.

Marín ha destacado que las alianzas van a ser claves en esta conmemoración. En este sentido, se han mantenido reuniones para establecer colaboraciones de interés por ejemplo también con la Fundación Elkano. El objetivo en el horizonte del 2022 es que cuando la conmemoración concluya, "quede un legado de trabajos hechos; un conjunto de productos turísticos, hitos culturales y materiales documentados que puedan perdurar al menos otros 500 años más".

Por último, en cuanto a comunicación, se pondrán en marcha campañas de comunicación y publicitarias del 2 al 15 de septiembre en Algarve, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Madrid. Todos los productos y eventos contarán con soportes audiovisuales para poder lanzarlos también desde el ámbito digital.

Para el consejero de Turismo, "Andalucía ha puesto rumbo a una nueva singladura y queremos que sea un revulsivo para todas aquellas personas que buscan en nuestra cultura, que buscan en nuestra historia y patrimonio otra forma de ver y hacer turismo en nuestra tierra".

DEJANDO ESCAPAR UNA OPORTUNIDAD

Por su parte, el diputado del PSOE-A Javier Fernández ha manifestado que no sabe si el consejero dimensiona de forma correcta una conmemoración de esta importancia, porque parece que no es consciente de la "oportunidad que está dejando escapar" para la comunidad y no la está aprovechando al máximo. Le ha reprochado que haya venido al Parlamento a dar cuenta de las acciones previstas por la Junta en calidad de consejero de Turismo en lugar de como vicepresidente del Gobierno andaluz.

"Conmemorar esta gesta debe tener una dimensión integral de cómo afrontar esta oportunidad", ha dicho Fernández, para quien la Junta debe plantear un proyecto que tenga amplio consenso institucional y social, que haga a todas las administraciones trabajar en el mismo sentido para lograr los mismos objetivos. Ha denunciado la actuación "individual" de la Junta, puesto que está diseñando un plan de acciones "sin conocimiento" por parte de ayuntamientos, diputaciones o Gobierno central

Tras la intervención de Fernández, el vicepresidente de la Junta ha señalado que al diputado socialista sólo le ha faltado decir que Magallanes "era del PSOE" y ha criticado que haya abordado esta comparecencia desde la confrontación, cuando debería haber unidad de todos.

La diputada de Adelante Andalucía Luz Marina Dorado Ha manifestado que les preocupa el enfoque que tendrá está conmemoración, apuntando que en el acuerdo de presupuestos "del trifachito ya se le hizo una genuflexión a Vox con el Plan 1492, un nuevo mundo, para ensalzar el mal llamado descubrimiento de América". "Estos hechos nos hacen sospechar de cierto fetichismo que suele cosquillear en las derechas con un marcado carácter colonial que mucho tiene que ver con un subidón de testosterona con reminiscencias patrióticas", ha dicho Dorado.

La diputada de Vox Ana Gil ha expresado el apoyo de su grupo a los actos programados por la Junta, apuntando que se trata de conmemorar una gran proeza que se gestó en Sevilla y que consolidó a esta ciudad como la urbe más importante de la época.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Ángela Rodríguez ha manifestado que una nación se construye desde el orgullo y el reconocimiento de lo que hizo, sobre todo, si contribuyó a cambiar el mundo. En respuesta a las críticas de Adelante Andalucía a las acciones previstas por la Junta, ha indicado que esa formación quiere utilizar esta hazaña para convertirlo "en una leyenda negra e intentar ensuciar un hecho histórico reconocido por todos los historiados con independencia de la ideología". "Maltratan la historia para adecuarla a sus presupuestos ideológicos", ha apuntado.

El diputado del PP-A Bruno García de León ha querido reconocer el impulso de la sociedad civil en esta conmemoración: Hay muchas personas de la sociedad civil que han dedicado su tiempo y el dinero para que esta conmemoración salga adelante y donde Andalucía tiene un papel de primera magnitud. Ha abogado por recordar lo que fuimos, "con nuestros aciertos y con nuestros errores".