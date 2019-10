2 de octubre de 2019

Junta defiende que las nuevas bases reguladoras para subvenciones sobre memoria "mejoran su control y su uso"

SEVILLA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha destacado este miércoles en la Comisión de Cultura del Parlamento de Andalucía que las convocatorias de ayudas sobre memoria democrática incorporarán la localización de fosas y la exhumación de víctimas como actuaciones subvencionables --algo que las actuales bases reguladoras no recogían--, toda vez que ha defendido que las nuevas bases "potencian y mejoran el control sobre las subvenciones y su uso".

En este sentido, Del Pozo ha recalcado que el Gobierno de la Junta va a seguir concentrando sus esfuerzos "en la localización, investigación y recuperación de fosas y en la identificación genética de los restos humanos", priorizando sobre estos aspectos porque el objetivo es "dar mayor celeridad a la exhumación de los restos, a pesar del miedo que otros grupos han intentado verter sobre la supuesta eliminación de estas partidas y que, como puede comprobarse, no es así".

La consejera de Cultura ha insistido en que las nuevas bases reguladoras sobre ayudas para la memoria democrática potencian "el control sobre estas subvenciones y su utilización, con un máximo del 20% del total concedido destinado a la financiación estructural de las entidades", tal y como aprobó el Consejo de Gobierno el 20 de septiembre, "sin poner en duda nunca el uso que las organizaciones están haciendo actualmente de esas ayudas ni prejuzgar sobre su utilización, pero teniendo claro que seremos muy rigurosos sobre su uso y estrictos en el reintegro de las ayudas en el caso de que no sea correcto su uso".

Del Pozo ha explicado que, "mientras durante doce años se han mantenido el mismo tipo de ayudas", la Consejería de Cultura ha incorporado "las investigaciones dirigidas a la localización de desparecidos en fosas comunes de la guerra civil y la posguerra y la exhumación y el estudio antropológico de los restos de desaparecidos hallados en fosas comunes como actuaciones también subvencionables. Esta modificación es una demostración clara de que la localización e identificación de las víctimas es un objetivo prioritario para esta Consejería".

Además, la consejera ha aclarado que seguirán siendo subvencionables actuaciones como "el desarrollo de estudios e investigaciones; la recopilación, conservación, estudio y difusión del patrimonio documental escrito, oral y audiovisual; los proyectos de investigación basados en la documentación de los archivos municipales; y las actividades encaminadas a la elaboración de informes, estudios, ensayos, productos audiovisuales, publicaciones y proyectos educativos".

La diputada de Adelante Andalucía Ana Naranjo ha señalado que la memoria "ayuda a comprender el presente" por eso "es importante el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas del franquismo que intenta obviar camuflando como prioritario el tema de las familias y la exhumación de casi 45.000 fusilados en Andalucía", lo que, a su juicio, "no puede ser excusa para eliminar los derechos a la verdad y reparación que tienen los andaluces y la obligación de la Junta para poner en marcha políticas públicas de memoria".

"Esperemos que priorizar no sea una eufemismo para eliminar líneas de subvenciones que facilitan la investigación o la publicación de material educativo para que los escolares puedan aprender nuestro pasado más reciente", ha señalado Naranjo, que ha añadido que fijar que entidades de memoria democrática que reciban ayudas no superen el 20% para financiación estructural "es una falta de respeto al trabajo voluntario de las asociaciones de memoria".

En este sentido, desde el PSOE, Francisco Javier Fernández ha apuntado sobre limitar al 20% lo destinado a financiación estructural que "la propaganda por hacer un guiño a Vox ha podido más que la sensatez que había" porque "esto no era la voluntad de ustedes". "Han cedido a la propagan y al interés de contentar a quienes tienen que aprobar aprobara los presupuestos", ha manifestado, para añadir que "espera que impere la sensatez".

El popular Adolfo Molina ha defendido que cuando se está en el gobierno "hay que tomar decisiones y tratar de priorizar un presupuesto que no es infinito", y ha aplaudido la decisión de que esta prioridad se haga con la recuperación de los restos.

Javier Pareja de Cs ha destacado la defensa en pleno en la pasada legislatura de la Ley de Memoria Democrática, porque "siempre defenderemos el derecho de las familias de las víctimas a conocer dónde están enterrados su antepasados". Pero añade que también defienden "el espíritu de concordia y el cierre de heridas", de ahí que "estemos vigilantes con el destino de las subvenciones a los diferentes colectivos que trabajan para recuperar la dignidad de dichas víctimas".

El diputado de Vox Benito Morillo ha señalado que "no solo la guerra civil y la posguerra hay que atenderla como memoria histórica" y ve "muy convenientes saber desde 1931", toda vez que ha espetado a Adelante Andalucía que "se fijan mucho en el pasado, y que la preocupación para su partido está en el futuro de los vivos".

DEL POZO NIEGA QUE "CUESTIONE" LAS TAREAS DE LAS ASOCIACIONES

"No vamos a renunciar a la tareas de investigación, estudio y difusión", ha reiterado Del Pozo tras la intervención de los grupos políticos, para añadir que en las bases reguladoras "van a ir todas las líneas y que se incorporará todo lo necesario para aligerar el proceso de exhumación".

Además, ha pregunta a la comisión "si conocen algún expediente de reintegro a alguna asociación" desde que llegó a la Consejería, para incidir en que "no pone en cuestión las tareas de las asociaciones" y pedir que "no se generen dudas donde no las hay".

Por último, la consejera ha destacado que le gustaría darle más protagonismo a los ayuntamientos para "que tengan recursos y poder actuar más rápidamente en las fosas". "Necesito más aliados para poder aumentar el número de exhumaciones", ha concluido.