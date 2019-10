3 de octubre de 2019

Junta espera resolver entre 2019 y principios de 2020 ayudas de I+D+i "paralizadas" por valor de 88 millones

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad espera resolver, "entre finales de 2019 y principios del próximo ejercicio" 2020, cinco convocatorias destinadas al fomento de la investigación que estaban "paralizadas" por el anterior Gobierno socialista, y que permitirá a universidades y agentes públicos y privados andaluces "contar con 88 millones de euros en ayudas de I+D+i".

Así lo ha explicado el consejero del ramo, Rogelio Velasco, en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por los grupos del PSOE-A y Adelante Andalucía sobre convocatorias de ayudas a proyectos de 'I+D+i' para universidades públicas andaluzas.

El consejero ha lamentado "el estado de ralentización y parálisis del Gobierno de Susana Díaz en materia de I+D+i", y al respecto ha alertado de que, entre 2016 y 2018, se han dejado "sin ejecutar 403 millones de euros", en el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (Paidi 2020).

En su intervención, Velasco ha desgranado las diferentes líneas de ayudas que se están "reactivando", y ha explicado que la de mayor cuantía corresponde a los incentivos destinados a las universidades y organismos públicos de investigación, que suman 35 millones y actualmente se encuentran en fase de evaluación, tras superar el proceso de subsanación.

A ésta se suma la convocatoria dirigida a los agentes privados del sistema andaluz del conocimiento, dotada con ocho millones, unas ayudas que ya han sido evaluadas, por lo que la previsión es que "en estos días se reúna la comisión de selección de los proyectos para proceder a publicar la resolución provisional", según ha informado el consejero.

Velasco ha aclarado que, en ambos casos, "una vez culminado el plazo de presentación de solicitudes, estas fueron remitidas a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento para su evaluación y, en esa fase, fue cuando se produjo el cambio de gobierno en la comunidad", con la salida del Ejecutivo socialista y la llegada del conformado por PP-A y Ciudadanos (Cs).

Junto a estas actuaciones, el titular de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad también se ha referido a la tercera de estas convocatorias, que tiene como finalidad la adquisición de infraestructuras y equipamientos de 'I+D', tanto para agentes públicos, con un presupuesto asignado de 20 millones; como para privados, con 15 millones consignados.

Completan el listado los incentivos a universidades y organismos públicos para actuaciones de transferencia --por valor de siete millones-- y las ayudas para el 'Programa Talentia Senior', dotadas con 2,9 millones de euros.

A juicio de Velasco, "la ralentización sufrida en estas convocatorias" no es el único ejemplo de la "parálisis del Gobierno socialista", aludiendo a "la bajísima ejecución del Programa Investigación Científica e Innovación en el periodo comprendido entre 2016 y 2018", años en los que, según ha señalado el consejero, "se dejaron sin invertir 403 millones de euros".

Velasco también ha advertido de que, "entre 2014 y 2017, no se lanzó ninguna convocatoria de 'I+D+i', y la orden de bases reguladoras de incentivos en esta materia no fue adaptada al nuevo marco comunitario 2014-2020 hasta el año 2017".

Asimismo, ha criticado que "todavía hubo que esperar hasta octubre de 2018 para que se convocaran los incentivos orientados a impulsar proyectos de investigación".

El titular de Economía ha remarcado su compromiso de que "eso no vuelva a producirse", por lo que "no sólo se está reactivando lo paralizado, sino que también se está dando un nuevo impulso a la 'I+D' con una futura línea de apoyo a proyectos de investigación para universidades y entidades públicas de investigación, que se verá incrementada de 35 a 45 millones", según ha expuesto, para señalar que "esta es una de las principales convocatorias para la vertebración del sistema andaluz de 'I+D'".

PSOE-A PIDE AL CONSEJERO QUE SE CENTRE EN EL "PASADO RECIENTE"

En el turno de los grupos solicitantes de esta comparecencia, el parlamentario del PSOE-A y exconsejero de Economía Antonio Ramírez de Arellano ha defendido que, cuando se incorporó al Gobierno andaluz, hubo que "impulsar la puesta en marcha de las medidas" dirigidas a promover la investigación y a la "reactivación" de las mismas por "problemas" que las habían afectado en su origen por las circunstancias económicas del momento, y en el traspaso de poderes se informó al actual consejero de las "circunstancias" en las que se encontraba la ejecución del Paidi.

En esa línea, ha considerado que el nuevo Gobierno tiene ya que "empezar a responder no del pasado remoto, sino del pasado reciente", y el consejero debería centrarse en "explicar las cuestiones de carácter más inmediato".

Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha reconocido que los "atrasos" en la resolución de dichas ayudas "tiene mucho que ver con los retrasos acumulados de sus convocatorias" por parte del anterior Gobierno socialista, pero con el Ejecutivo de PP-A y Cs "la tendencia no está siendo cambiar esa dinámica" y "prácticamente estamos en la misma situación", de forma que "no tenemos ninguna convocatoria concedida ni resolución inicial" de las mismas.

Al respecto, ha incidido en la importancia, a su juicio, de que "la puesta en marcha de estas líneas de ayudas lleguen cuanto antes a las universidades", porque "lo que podamos hacer en investigación y desarrollo es fundamental para el cambio de modelo productivo" que reclama Adelante.

Por parte de los demás grupos, el diputado del PP-A Ramón Herrera ha expresado su "estupefacción" por el hecho de que el también ex rector de la Universidad de Sevilla Ramírez de Arellano "no ha otorgado ni un solo proyecto de investigación a ninguna universidad andaluza durante su mandato" como consejero de Economía, y ha replicado al socialista que si los rectores pidieron a la Junta en torno al año 2014 que "no se dieran más proyectos de investigación era porque la Junta no pagaba a las universidades esos proyectos".

La parlamentaria de Cs Concepción González ha valorado la exposición del consejero, "basada en realidades" y "meridianamente clara", y ha criticado que el PSOE-A haya solicitado esta comparecencia "cuando sabe lo que pasaba" con las ayudas a proyectos de 'I+D+i'. Ha señalado que lo ocurrido en la anterior etapa socialista "no se puede volver a producir", y ha expresado su deseo de que, "con la diligencia" de la Consejería actual, lo vivido anteriormente quede como "un mal recuerdo".

Finalmente, el diputado de Vox Eugenio Moltó ha concedido que habrá ayudas que "estaban atascadas" en el anterior mandato y "había retrasos", y "el propio PSOE ha reconocido que había dificultades" en el origen de esa convocatoria, pero ha manifestado que, "una vez desatascado" el asunto, "habrá que poner un cronómetro de nuevo, y esperamos que la Consejería tomará el rumbo necesario para ello", según ha concluido.