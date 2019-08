Junta pide a las embarazadas que puedan tener síntomas de listeriosis "que no tengan dudas en consultar al médico"

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Consejería de Salud y Familias del grupo de gestión del brote de listerioris, José Miguel Cisneros, ha pedido a todas aquellas embarazadas que crean que puedan tener síntomas de listeriosis por haber consumido productos contaminados por este brote que "no tengan dudas en consultar a su médico".

En declaraciones a los medios, momentos antes de que se iniciara la comparecencia parlamentaria del consejero del ramo, Jesús Aguirre, Cisneros ha explicado que una de las dos embarazadas que han abortado en las últimas horas, "no había recibido tratamiento porque tuvo los síntomas hace un mes, fueron muy leves y no consultó porque no le daría mayor transcendencia".

El portavoz de la Junta, que no ha precisado si se refería a la embarazada de 8 semanas o a la de 32, porque "los estudios aún están en curso", ha advertido de la importancia de acudir al médico si se nota algún tipo de síntomas de este tipo y se tiene constancia de haber consumido alguno de los productos incluidos en la alerta sanitaria.

No obstante, ha reconocido que el hecho de haber recibido tratamiento no impide en el cien por cien de los casos que el aborto pueda producirse pero sí es muy importante que las embarazadas se pongan en manos de los facultativos médicos para intentar prevenir.

Según ha precisado, de las 27 embarazadas contagiadas desde el inicio del brote, "11 han parido y han tenido 12 niños sanos y el resto sigue su embarazo de manera regular recibiendo tratamiento". Asimismo, se produjeron dos abortos en la fase previa a la alerta sanitaria "donde el tratamiento precoz era mucho más díficil".

Respecto a los dos abortos producidos en las últimas horas, ha relatado que se trata de dos embarazadas, una de 32 semanas y otra en el primer trimestre, que han tenido pérdida fetal y están en estudio tanto las muestras microbiológicas de placenta como del propio feto.

"En esta situación epidemiológica, lo más probable es que se han producido debido a la infección por listeria, dado que las dos embarazadas recuerdan que habían consumido la carne mechada en un periodo previo, una de ellas un mes antes y la otra había hecho tratamiento porque tuvo síntomas y se le recomendó el tratamiento", ha explicado Cisneros, quien ha lamentado ambas pérdidas.

En este contexto, ha insistido en la importancia de trasladar a todas las embarazadas, "que estarán preocupadas con una noticia como ésta, que sigan estrictamente las recomendaciones que desde el día 19 recogen los protocolos que pusimos en marcha y que acudan a sus médicos de familia si tienen síntomas, de confirmarse sospecha serán derivadas a centros hospitalarios".

Y es que, según ha insistido, "no podemos quitar ni un ápice de importancia a lo que tiene la infección por listeria en el embarazo; se trata de una enfermedad bien conocida por los ginecólogos y obstetras, que ya hacen recomendaciones para la alimentación normal para no infectarse de esta bacteria, y eso fuera del brote".

Por su parte, el consejero de Salud y Familias, que ha atendido a los medios antes de comparecer en comisión, ha lamentado profundamente los tres fallecimientos y cuatro abortos producidos hasta el momento por contagio de listeriosis. "Los abortos son uno de los efectos más negativos que tiene la listeriosis", ha reconocido Aguirre.