24 de septiembre de 2019

Junta reitera que cumple la norma en los colegios de la Alpujarra de Granada donde el alumnado vuelve faltar a clase

GRANADA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha reiterado este martes a los alcaldes de los municipios afectados que cumple la norma de escolarización en los colegios públicos rurales (CPR) de Torvizcón y Bérchules, en la Alpujarra granadina, donde el alumnado ha secundado una nueva jornada de huelga en las aulas para reclamar más unidades y profesorado.

Los padres critican que en estos centros se agrupe a alumnos de distintos cursos con un único profesor que "no puede atender las distintas necesidades educativas" que presentan sus hijos y reclaman que se desdoblen clases, aunque tengan menos niños, y que para ello haya más profesorado.

El delegado de Educación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo, ha explicado a los medios a la salida de la reunión que todas las aulas en las distintas localidades que componen estos colegios rurales cumplen la normativa. Así, por ejemplo en el CPR de Bérchules hay doce profesores "con horas de apoyo suficiente para poder cumplir todas las horas de refuerzo establecidas en los centros andaluces y que se han incrementado este año", según ha precisado.

El decreto de escolarización establece en trece el límite de alumnos para no desdoblar un aula que es mixta, esto es, que atiende a niños de distintos cursos. Por ello, en las localidades donde no se alcanzan los 14 estudiantes se ha agrupado a alumnos con un profesor por esta circunstancia.

Desde Fampa Alhambra han cifrado en un cien por cien el seguimiento de la huelga de alumnado en el colegio de Torvizcón y en un 99 por ciento en el de Bérchules, según ha precisado a Europa Press Irene Avivar, miembro de este colectivo y una de las madres afectadas.

"Nosotros la norma la conocemos, pero hay casos concretos y no la puedes aplicar en una clase con cuatro cursos de diferentes enseñanzas", relata esta madre que ha lamentado que la Junta no conceda la unidad que están pidiendo y explica que tras varios días de huelga los padres evaluarán la situación. Muchos de ellos trabajan y les está "costando no llevar a sus hijos al colegio", por lo que estudiarán si mantienen o no la huelga o si inician otro tipo de acciones como paros parciales o concentraciones periódicas.