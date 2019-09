Un informe remitido al juzgado refleja presencia de listeria en Magrudis en febrero

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Laboratorios Microal SCL ha remitido al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, organismo que ha iniciado una investigación para esclarecer si hay responsabilidad penal ante la alerta sanitaria por listeriosis, que ha afectado a más de 200 personas y ha provocado tres fallecimientos, un informe que refleja que una muestra de un lote de carne 'La Mechá' de la empresa Magrudis dio positivo por listeria el pasado mes de febrero.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el informe remitido, que ha sido admitido para avanzar en la investigación por la juez instructora Pilar Ordóñez, indica que se avisó "en tiempo y forma" a Magrudis de la contaminación de sus productos por la bacteria 'listeria monocytogenes', tal y como ha indicado este viernes el diario 'ABC'.

De hecho, en el auto de admisión a trámite de la querella interpuesta por Facua-Consumidores en Acción contra Magrudis y sus responsables, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada indica que ese informe, que fue aportado el pasado 10 de septiembre, se una a las diligencias de investigación así como que se facilite copia del mismo a los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, organismo encargado de la investigación.

Cabe apuntar que el juzgado admitió a trámite la querella de Facua toda vez que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito contra la salud pública y lesiones. De este modo, se han iniciado diligencias para esclarecer los hechos y discernir si se cita como investigado a los responsables de Magrudis.

Por su parte, Facua ha indicado que va a aportar documentación para que la investigación abarque también los delitos de aborto y homicidio, sin perjuicio de otros que pudieran determinarse a lo largo de la instrucción de la causa.

JUNTA EJERCE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

De otra parte, la Junta de Andalucía se ha personado este pasado jueves en el juzgado instructor como acusación particular contra la empresa Magrudis, tal como anunció el consejero andaluz de Salud y Familia, Jesús Aguirre, quien criticó que la falta de "autocontrol" de esa empresa obligó a decretar una alerta sanitaria por listeriosis.

"No han hecho los deberes, no han funcionado como debía funcionar y nos vimos obligados a activar una alerta sanitaria", indicó en declaraciones a los periodistas Aguirre, quien remarcó que ya no queda ningún afectado por el brote ingresado en la UCI.

DENUNCIAS ANTE FISCALÍA

A principios de este mes, la Fiscalía de Sevilla acordó cerrar las tres investigaciones que había iniciado por las denuncias presentadas por el brote de listeriosis y trasladar, de ese modo, la investigación al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla para unirla a las diligencias que este órgano judicial mantiene abiertas tras las denuncias presentadas por particulares afectados.

Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado, tras investigar las denuncias presentadas por la Consejería de Salud y Familia y Ayuntamiento de Sevilla, la Fiscalía de Sevilla remitió sus conclusiones al órgano responsable de la instrucción de investigación.