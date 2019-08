29 de agosto de 2019

Lucrecio Fernández: “El bloqueo político de PP y Cs es el único responsable de que Andalucía no reciba lo que se merece”

SEVILLA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha criticado este jueves que "el bloqueo político del PP y Cs a la conformación del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) es el único responsable de que Andalucía no reciba lo que se merece", en relación a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno autonómico y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, sobre la necesidad de muchas comunidades de incumplir el objetivo de déficit si no se actualizan las entregas a cuenta.

Fernández asegura en un comunicado que sin investidura "es imposible actualizar las entregas a cuenta", y se ha basado en las indicaciones de la Abogacía del Estado, que ha comunicado "de forma reiterada, tanto verbalmente como por escrito, que un Gobierno en funciones no puede actualizarlas".

Así, afirma que esta situación no es nueva y "ya ocurrió en el verano de 2016" con el Gobierno del PP en funciones, cuando "no se actualizaron las entregas a cuentas porque, desde un punto de vista legal y por indicación de la Abogacía del Estado, no se podía hacer". Por ello, pide al PP y Cs que "dejen de inventar excusas para desviar la atención sobre la verdadera razón de esta situación", que "no es otra que el bloqueo político".

A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez ha demostrado su compromiso con la financiación de las comunidades autónomas, con la "garantía de aprobar, como una de las primeras medidas del nuevo Gobierno", un Real Decreto Ley para actualizar las entregas a cuenta, pero "será imposible con el actual bloqueo político". En cualquier caso, subraya que el Ministerio de Hacienda sigue explorando posibles vías de solución para paliar los efectos negativos que el bloqueo político genera a las comunidades autónomas.

Por ello, Fernández exige al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al vicepresidente que "dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y vean la viga en el propio", pues además de pedir "lo que el PP no hizo en seis años", sus partidos "han impedido que salgan adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que, por primera vez, reconocían la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía", lo que significaba más de 400 millones de euros más para la comunidad en base a su peso poblacional.

"Moreno pide 1.350 millones de euros para Andalucía, pero el PP dijo no a los Presupuestos de 2019, dejando pasar la oportunidad de recibir más de 2.000 millones de euros", una situación que, en opinión de Fernández, "no tiene ni pies ni cabeza porque por un lado niega lo que por otro exige".

Concluye respecto al presidente de la Junta que "no se entiende que venda una rebaja fiscal de 235 millones de euros mientras pone en duda el cumplimiento del objetivo del déficit si no se actualizan las entregas a cuenta", precisamente "un PP que en todas sus comunidades autónomas votó dos veces en contra de los objetivos de estabilidad para que tuvieran más margen fiscal, justo lo contrario que ahora piden".