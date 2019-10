16 de octubre de 2019

Marín avisa a Vox de que en la negociación del Presupuesto "hablamos de cuentas públicas, no de otra cosa"

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha avisado este miércoles a los grupos parlamentarios y especialmente a Vox de que en la negociación del Presupuesto de Andalucía para 2020 "hablamos de cuentas públicas y no de otra cosa", por lo que ha pedido "llevar ahí la negociación". "Espero que no metan líneas rojas cuando hablamos de términos económicos", ha advertido.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha reconocido que las negociaciones están siendo "complicadas", pero ha insistido en que "si hablamos de presupuestos debemos hablar de términos económicos", toda vez que ha señalado que el resto de fuerzas políticas tienen "difícil para decir que no se sientan a negociar" con las cuentas que han presentado.

"Llevo cuatro presupuestos negociando y nunca es fácil. Se trata de fuerzas políticas diferentes", ha señalado para añadir que la Junta no ha mirado a las próximas elecciones, si no que "sigue una hoja de ruta de la que no nos debían ni unas elecciones".

Así, ha criticado que el PSOE-A ya ha dicho que presentará una enmienda a la totalidad, mientras Vox sí se ha querido sentar. "Las negociaciones son difíciles pero tenemos argumentos sólidos para poderlas sacar", ha afirmado.

Por último, ha apuntado que estará en los actos de Ciudadanos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, pero ha insistido en que su labor está en Andalucía. "Lo que me importa es que le vaya bien a los andaluces", ha concluido.