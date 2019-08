1 de agosto de 2019

Marín cree que habrá Gobierno en septiembre y afea al PSOE "normalizar a Bildu y hacer cordón sanitario a otras fuerzas"

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, se ha mostrado convencido de que no habrá que repetir las elecciones generales porque habrá acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para conformar un gobierno en cuanto termine el periodo estival, al tiempo que ha reprochado a los socialistas que "normalicen a Bildu" mientras "le hace un cordón sanitario a otras fuerzas políticas".

En una entrevista con Europa Press, Marín se ha referido al acuerdo alcanzado para el Gobierno de Navarra para reprochar al PSOE y a Podemos que "blanquean a Bildu", un partido "que enaltece el terrorismo" y del que dicen que "es interlocutor válido y Vox, no lo es". De este modo, cree que "se tienen que hacer mirar" cómo actúan mientras reprochan a Cs que "blanquee a Vox" en Andalucía.

Censura así que los socialistas "normalizan a Bildu y le hacen un cordón sanitario a otras fuerzas políticas" y esto "no es lo que los españoles esperan de los partidos constitucionalistas".

Marín ha defendido que Cs se mantenga en contra de la investidura de Sánchez porque "es muy difícil por no decir imposible sentarse a dialogar con un gobierno que no quiere acuerdo con los grupos constitucionalistas". Tras insistir en que el candidato del PSOE ya tiene cerrado el acuerdo con Unidas Podemos, ha avisado de que Sánchez "nunca ha querido llegar a acuerdos con nadie que no sea Sánchez, lo vemos a diario y lo ha demostrado, sigue haciendo exactamente lo mismo".

De este modo, el dirigente andaluz cree que no hay ningún motivo para que Cs cambie de posición al respecto, mientras ha asegurado que desde la oposición el partido naranja "estará muy pendiente para que no se rompa lo que hemos construido entre todos durante 40 años de democracia". "Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque hay una fuerza política que no se va a mover de sus principios, de sus valores y de la lucha por igualdad con mayúsculas", ha abundado.

Y así, ha insistido en que la postura de Cs ante la investidura de Sánchez es la que comprometió en campaña y que toma fuerza porque "no se puede pretender construir España con los que quieren liquidarla, o construir un proyecto político para este país con los que enaltecen el terrorismo y hacen homenaje a asesinos y terroristas". Para Marín, "al PSOE de Sánchez le da absolutamente igual, solo le importa el sillón de la Moncloa y el poder, lo demuestra cada día".

MEJOR GOBIERNO QUE ELECCIONES

"Tras la puesta en escena que hemos visto en julio, donde ni el candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, ni el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han hablado de política, solo de reparto de poder, finalmente en septiembre llegarán a un acuerdo porque a ambas partes les interesa", ha afirmado Marín, que ha asegurado que para Andalucía es mucho más positivo que haya gobierno a que se repitan las elecciones, si bien este último es un escenario que descarta de plano porque, además, "a nadie le interesa" volver a las urnas.

A juicio de Marín, aún no ha habido acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos porque "están en una lucha de poder interna", mientras ha incidido en que repetir las generales no le interesa a Podemos y tampoco a los grupos nacionalistas, de ahí que Gabriel Rufián, en el debate de investidura fallido, "parecía más del PSOE que de ERC, porque le interesa que Sánchez siga dependiendo de los nacionalistas y negociar con él un indulto para quienes dieron un golpe de Estado a la democracia el 1-O".

"Al final habrá acuerdo y, una vez más, se demostrará que eso de pedir la abstención de Cs o del PP era la escenificación de un acuerdo que está cerrado desde hace tiempo", ha insistido el dirigente autonómico de Cs, que ha apuntado que no tener Gobierno en Madrid perjudica a Andalucía porque "no tenemos interlocutores válidos en el Gobierno de España" y el Ejecutivo en funciones "no sabe adónde va, va dando tumbos".

Así, ha censurado que mientras en Andalucía hay un Gobierno estable que "ha sabido hacer su trabajo" y que permite que la región viva un momento de crecimiento económico y expansión importante, a un ritmo que duplica el nacional en materia de creación de empleo, riqueza o previsiones de crecimiento, "que esto se vea frenado por los intereses de dos partidos políticos que no terminan de decidir quienes van a ser los ministros, no es serio". "Sánchez tendría que hacer un esfuerzo y sentarse a hablar seriamente con Iglesias para cerrar de una vez por todas esta escenificación que lleva a cabo", ha urgido Marín.

LAS PUERTAS DE CS, ABIERTAS PARA ENTRAR Y SALIR

De otro lado, y a cuenta de las dimisiones que se han producido en el seno del partido, el líder andaluz las ha enmarcado en el ámbito de normalidad y ha negado que la formación atraviese una crisis: "Si una crisis se salda con cinco personas que se van y 22 que entran, bendita crisis", ha ironizado.

Sobre las incorporaciones a la Ejecutiva de Cs, Marín ha destacado la adhesión de personas muy importantes "que refuerzan más la posición de Albert Rivera y de Cs", cuando ha señalado que "en cualquier proceso en cualquier partido hay renovaciones, gente que entra y gente que sale", y que "no es el partido el que se está moviendo de las posiciones sino otras personas que cambian de ideas".

"En este partido la puerta está abierta tanto para entrar como para salir", ha abundado para apuntar que la foto de la nueva Ejecutiva "me llena de orgullo". Además, ha incidido que Andalucía "está muy bien representada" en este órgano estatal, aunque aclara que "esto no va de si hay más personas de un sitio u otro, sino si estén las personas que son necesarias para llevar adelante este proyecto político con éxito". "La dirección y Ejecutiva nacional está en muy buenas manos", ha zanjado.