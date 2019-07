19 de julio de 2019

Marín defiende la estabilidad que garantiza el presupuesto y augura una legislatura de crecimiento económico

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha defendido este viernes la "estabilidad" y la "credibilidad" para la comunidad autónoma que supone contar con unos presupuestos aprobados para el presente ejercicio y se ha mostrado convencido de que ello ha supuesto abrir el escenario de una legislatura "tranquila", en la que el diálogo va a ser fundamental, y de crecimiento económico para Andalucía, como se verá especialmente en el año 2020.

En declaraciones a Europa Press después de que ayer jueves fueran aprobados en el Pleno del Parlamento los primeros presupuestos del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos, apoyados por Vox, Marín ha hecho hincapié en la situación de estabilidad que existe en Andalucía frente a la inestabilidad que se está viviendo en otras comunidades o incluso a nivel nacional por las dificultades para configurar el nuevo Gobierno español.

Ha manifestado que para el nuevo Gobierno andaluz son claras prioridades, como se puede ver en el presupuesto aprobado, la creación de empleo y de riqueza y la protección de los servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. "El hecho de que estas cuentas son las más sociales de la democracia andaluza es una realidad", según ha apuntado el vicepresidente, para quien 20.300 millones de euros "desmontan la estrategia" del PSOE-A de que el nuevo Ejecutivo acomete "recortes" en la sanidad y educación públicas o en la Dependencia.

Marín ha expresado su "decepción" con la actitud que ha mantenido el PSOE-A durante todo este proceso de debate sobre los presupuestos de la comunidad. "Ha encajado muy mal esta situación y no ha querido hablar, sino que sólo ha intentado que las cuentas de la comunidad no salieran adelante". Para el vicepresidente, esa no debe ser actitud de un partido que ha estado 37 años gobernando en la comunidad y que debería actuar con más "responsabilidad", sobre todo, tras la disposición al diálogo y el acuerdo que siempre ha tenido el nuevo Ejecutivo.

Ha señalado que esa actitud del PSOE-A contrasta con el ejercicio de "responsabilidad" que siempre ha hecho Ciudadanos, que en la anterior legislatura fue socio de investidura de los socialistas: "Quiero destacar una cosa, Cs ha sido el único partido que desde que entró en el Parlamento, en 2015, ha apoyado todos los presupuestos de la comunidad porque siempre hemos actuado con responsabilidad, seriedad y coherencia, intentando ser útiles" por el bien de los andaluces.

Juan Marín ha añadido que, frente a la actitud del PSOE-A, en el grupo de Adelante Andalucía han visto voluntad de diálogo y de hacer propuestas para mejorar muchas cuestiones del presupuesto, aunque no todas han podido ser atendidas. "Creo que es interesante, de cara al futuro, ver como hay otra fuerza política que ha sido capaz de intentarlo", según ha expresado Marín.

En cuanto a Vox, formación con la que PP-A y Cs han firmado un acuerdo presupuestario, Marín ha expresado su agradecimiento a ese partido por apoyar unas cuentas públicas que van a dar mucha "estabilidad" y que van a permitir que Andalucía crezca no sólo por la acción del Gobierno, sino por la confianza que se traslada al conjunto de las empresas y a los mercados.

Una vez aprobados los presupuestos, según Marín, toca ejecutarlos: "Tendremos que apretar mucho el ritmo para conseguir ejecutar en unos niveles muy superiores a los que venía haciéndolo el anterior Gobierno".

Ha apuntado que este es el reto que tiene que afrontar el Ejecutivo en los cuatro o cinco meses que quedan por delante y, a su vez, trabajar, como ya se está haciendo, en los presupuestos de la comunidad para 2020, de los que ya hay un "primer avance". Ha indicado que en esas futuras cuentas tiene que seguir habiendo una apuesta por seguir incrementando las partidas para el estado del bienestar y para la creación de empleo.

Para Marín, habrá una legislatura "tranquila" en la que se cumplirán los objetivos claros del Gobierno andaluz. "Vox está ayudando y colaborando para que esta tranquilidad sea posible, pero estoy convencido de que en muchas otras cuestiones vamos a encontrar también apoyos del resto de grupos de la oposición", según ha señalado el vicepresidente.

Ha indicado que, sin duda, la situación que hay actualmente en Andalucía da "mucha tranquilidad a los mercados y a los inversores", y se ha mostrado convencido de que 2020 será un año de "impulso económico de los más fuertes para Andalucía de la última década".