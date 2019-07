1 de julio de 2019

Marín señala que PP ha estado "muy receptivo" en negociaciones tras las municipales pero no ha habido "suerte" con PSOE

En Sevilla, rueda de prensa del líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, antes de participar en el Comité Autonómico. En la sede de Cs Andalucía (C/ Santo Domingo de la Calzada, 3).

En Sevilla, rueda de prensa del líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, antes de participar en el Comité Autonómico. En la sede de Cs Andalucía (C/ Santo Domingo de la Calzada, 3). MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder andaluz de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha subrayado este lunes que en las negociaciones que ha mantenido el partido naranja tras las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, el PP ha estado "muy receptivo", al tiempo que ha lamentado que no han tenido la misma "suerte" al dirigirse al PSOE, donde "no había voluntad" de llegar a acuerdos, según ha dicho.

Así se ha pronunciado Marín en la rueda de prensa que ha ofrecido antes de participar en el Comité Autonómico de Cs, donde abordarían la situación tras los sucesivos procesos electorales que ha afrontado el partido en Andalucía, así como los cambios a acometer en su estructura en virtud de dichos resultados.

En este marco, Marín ha valorado positivamente los resultados electorales pues "ha habido un aumento en representación y estructura en Andalucía", lo que permite "la consolidación del proyecto, y ese era el objetivo que nos habíamos marcado en estos seis meses".

En este sentido, en cuanto a los pactos y acuerdos alcanzados en las diferentes provincias, el portavoz andaluz ha manifestado que Cs ha tenido "la suerte de tener un PP muy receptivo", en cambio no pueden decir lo mismo del PSOE, según ha dicho Marín, ya que "en muchas ciudades y provincias éramos determinantes, pero el PSOE no estaba en esa disposición, no había voluntad", lo que achaca a su "estrategia política".

Asimismo, Marín ha explicado que el Comité Autonómico de este lunes aborda la renovación de los órganos en base a los estatutos ya que "los órganos lo conforman personas que ostentan portavocías en las distintas provincias y hay compañeros que en adelante ocuparán otros cargos en ayuntamientos u otras instituciones", por tanto, "tendrán que dejar vacante su puesto en el Comité Autonómico". Una vez que el órgano andaluz decida los cambios, éstos tienen que ser ratificados por la Ejecutiva nacional de Cs.

"Es un proceso normal y democrático dentro de un partido político", ha sostenido el líder andaluz de Cs, que ha explicado que también es competencia de este órgano diseñar la estrategia a seguir para el siguiente periodo de sesiones y marcar las directrices del partido y de las instituciones donde tiene representación.