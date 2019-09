Márquez subraya que el Gobierno "debe dar una respuesta" a los afectados en Jaén por el granizo antes del 24 de octubre

JAÉN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador por la provincia de Jaén del PP, Javier Márquez, ha solicitado al Gobierno de España "medidas urgentes" que den solución a los vecinos afectados por el temporal del 27 de agosto, una vez que los diferentes alcaldes de las localidades donde se produjo un mayor daño están solicitando los recursos necesarios, y ha avisado que el Ejecutivo "debe dar una respuesta" antes del 24 de octubre.

Según detalla en una nota de prensa el popular, los municipios de Siles, Villacarrillo, Castellar, Chiclana y Villanueva del Arzobispo "se vieron afectados por una tormenta de granizo de enorme intensidad, causando graves daños económicos en el olivar".

Tras la petición realizada a finales de agosto por parte de Márquez, la Mesa del Senado ha aceptado la misma, requiriendo al Gobierno de España a que dé respuesta antes del 24 de octubre, por lo que antes de dicha fecha "el Gobierno deberá posicionarse ante la difícil situación del sector olivarero" que, a su juicio, "en la actualidad está totalmente abandonado por el PSOE". "Los agricultores jiennenses necesitan de la sensibilidad del Gobierno de España en los malos momentos", ha apostillado en este sentido.

Márquez ha destacado que la provincia "necesita un Gobierno valiente, que afronte las graves situaciones que acarrean, sin lugar a dudas un déficit económico de los agricultores jiennenses", por lo que espera que de manera inminente el Gobierno de España declare la zona como catastrófica por haber sufrido de una forma más dura e intensa los efectos de la tormenta.

"Esperamos una respuesta positiva del Gobierno en la adopción de medidas concretas para los agricultores jiennenses, y no otra como la de la presa de Siles", ha declarado, antes de explicar respecto a la presa que Sánchez "ha abandonado a su suerte a los agricultores jiennenses, pidiendo que sean ellos los que paguen las conducciones de agua". Es por ello que ha solicitado "un Gobierno sensible, que vele por los intereses de los agricultores y no un Gobierno socialista que desprecia y no atiende las necesidades de nuestra provincia".

"Frente a la disposición de ayudas de la Junta de Andalucía ahí cuando hay un problema concreto debido a las inclemencias meteorológicas, el Gobierno de España del PSOE ha mostrado su más absoluto desprecio a los vecinos que han sido afectados por las diferentes tormentas", ha destacado el senador popular, a lo que ha añadido que "espera se adopten medidas urgentes que den una respuesta eficaz a los agricultores jiennenses".

Así, ha recordado como el Partido Popular, en su etapa durante el Gobierno de España, "fue un Gobierno valiente", adoptando medidas económicas en los periodos en los que los agricultores pasaron más dificultades debido a los precios del aceite de oliva o por diversas situaciones climatológicas. Además, ha asegurado que dentro del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno del PP estuvo la rebaja de los módulos vinculados al IRPF, de las peonadas de los agricultores, así como la activación del almacenamiento privado que, "sin lugar a dudas, ofreció una solución real en una complicada situación".