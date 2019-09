Martín (PP-A) pide la dimisión de Montero "por mentir y hurtar 1.350millones de euros a los andaluces"

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha criticado este domingo que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "estén hurtando el dinero de los andaluces como chantaje para intentar aferrarse en el poder", por lo que ha exigido la dimisión de la socialista "por mentir al basar su negativa para pagar el dinero que debe Andalucía en un informe de la Abogacía del Estado que no existía".

En rueda de prensa en Sevilla, Martín ha especificado que la merma de ingresos públicos de Andalucía "es de 837 millones a los que hay que sumar los 513 del mes trece del IVA, lo cual suma 1.350 millones de euros que Pedro Sánchez ha decidido que no entrega a Andalucía como modo de presión para desbloquear su investidura". "El Gobierno de Sánchez se ríe de los andaluces", ha afeado el vicesecretario general, según ha informado el PP-A en un comunicado.

Además, ha calificado de "lamentable" que sea Montero la ministra que "también niega este dinero para Andalucía". "Una persona que hurta 1.350 millones y está haciendo un gran daño a la comunidad es la apuesta del PSOE para ponerla al frente del partido en Andalucía. Lo único que tienen que ofrecer es un proyecto liderado por la castigadora oficial de Sánchez que tanto daño está haciendo a Andalucía", ha añadido.

Al hilo, ha señalado que Montero "se excusó para no entregar esas cantidades en un informe de la Abogacía del Estado que ha resultado ser mentira porque era verbal". "Cuando un andaluz sufra en una lista de espera o haya déficit en servicios sociales no sólo deben acordarse de Susana Díaz, que fue la que ha creado este déficit, sino también de Montero. Con el hurto de este dinero está impidiendo al Gobierno del cambio solucionar todos esos problemas", ha criticado.

Al respecto, ha recordado que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, "sólo ha parado sus largas vacaciones para incendiar con la crisis de la listeria y no aceptar preguntas sobre este tema". Por todo ello, ha asegurado que desde el PP "queremos saber qué opina Susana Díaz, qué opina el PSOE sobre este hurto de 1.350 millones de euros a Andalucía". "Sabemos que Díaz huye de este tema porque no le interesa y no tiene respuesta, pero va a tener que retratarse".

Así, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para que en el próximo Pleno se pida la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se busque una solución para que "de una vez por todas termine este sistema injusto y se establezca uno justo y equitativo para todas las comunidades".

Al respecto, ha dicho que durante la pasada legislatura todos los partidos parlamentarios acordaron exigir al Gobierno del PP que al menos habría que ingresar por parte del Estado 4.000 millones de euros más. "Esa reivindicación que todos hicimos al Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado de pedirla el PSOE desde que Sánchez es presidente del Gobierno", ha reprochado Martín.

Por todo ello, desde el PP-A "pedimos la dimisión de la ministra Montero por el gran daño que está haciendo a Andalucía, es una ministra mentirosa", ha insistido añadiendo que "no se va a permitir el chantaje a los andaluces para que Sánchez sea investido presidente", y se ha preguntado "qué piensa de este asunto el PSOE andaluz y Susana Díaz", dado que "con ese silencio de hace meses están participando en la operación macabra de Sánchez con Andalucía".

Por ello, ha insistido en que con la iniciativa parlamentaria "queremos que el PSOE lo rechace públicamente en el Parlamento y le exigimos que se una a nuestra petición para que la ministra Montero dimita".