15 de julio de 2019

Más de 4.000 personas se manifiestan en Córdoba contra el ERE de ABB

CÓRDOBA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.000 personas se han manifestado este lunes en Córdoba contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por ABB, que en principio afecta a 49 trabajadores de la planta cordobesa.

A la manifestación se han unido representantes sindicales, de los partidos políticos de la ciudad y de las distintas administraciones públicas, entre ellos el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado territorial de Empleo de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, a los que se han sumado Marina Borrego y Vicente Palomares, secretarios generales en Córdoba de CCOO y UGT, respectivamente.

El presidente del comité de empresa de ABB en Córdoba, Jesús Villegas (CCOO), ha señalado al inicio de la manifestación que "el ERE de ABB no solo afecta a los trabajadores de la planta, sino a toda la ciudad, porque es quitar un tornillo más a la fábrica y Córdoba no puede permitirse perder más industria".

En este sentido, Villegas insiste en que si se permite que ABB desmantele la línea de interruptores, como pretende, "estará hiriendo de muerte a la planta cordobesa, porque es probable que pierda atractivo para Hitachi, que ha adquirido el 80 por ciento de la división de redes eléctricas de la multinacional".

Por ello, el representante de la plantilla ha hecho hincapié en la importancia de que administraciones y partidos políticos tomen partido por la industria cordobesa y la defiendan, porque "es el futuro".

Por su parte, la secretaria General de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha dicho que, "como no puede ser de otra manera, CCOO sigue apoyando hoy a los trabajadores de ABB, y creo que el mensaje es claro: Córdoba y su ciudadanía rechazan este ERE que, hay que recordarlo, no responde a una causa económica, porque la empresa no va mal, la empresa hace ver que va mal, pero la realidad es otra, se quieren llevar la producción a otro sitio porque han vendido la fábrica y ya no entra dentro de sus planes, y lo demuestra el plan industrial que han presentado, un plan que no aclara nada ni dice nada, que no incluye una sola fecha y que no compromete a nada".

Asimismo, Vicente Palomares, secretario general de UGT Córdoba, asegura que "hoy es un día de lucha por la industria cordobesa y UGT estará, como ha estado siempre, en este tipo de situaciones", y ha agradecido "el apoyo de toda la ciudadanía, instituciones y distintas administraciones a estos compañeros que viven un futuro incierto".

Para el responsable sindical, "no podemos permitir que ABB vaya por el camino que ha marcado con el debilitamiento de la industria y el desmantelamiento de una línea que resta oportunidades para el futuro". "No hay motivos para este ERE, hay que mover la postura de ABB, que plantea este expediente como algo irreversible cuando en UGT estamos seguros de que no lo es", apostilla Palomares.

En esta misma línea, Villegas ha criticado la actitud de la empresa, que hasta el momento no se ha movido de su posición inicial y que parece no tener planes para la fábrica de Córdoba, tal y como refleja el plan industrial que ha presentado, un plan que es "muy general, que no concreta nada ni aclara cuál es el futuro después del ERE".

En este sentido, Borrego deja claro que CCOO estará junto a los trabajadores "hasta el último momento, apoyándoles y defendiendo sus derechos ante las instancias que sean necesarias, porque no se trata solo de la pérdida de puestos de trabajo de la fábrica, sino del empleo industrial de la ciudad y los puestos auxiliares que genera".

Por último, Palomares ha defendido que hay que trabajar en dos líneas, "la de la calle, siempre necesaria, y una segunda en la que tenemos que proponer soluciones de futuro porque no podemos permitir que se pierda ni un solo puesto de trabajo en la industria cordobesa". "Cuando venga Hitachi se tiene que encontrar con una ciudad amable, en la que merezca la pena crecer", concluye el secretario general de UGT Córdoba.