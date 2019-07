Menos de la mitad de entidades locales rindió la Cuenta General 2017 y sólo el 29% de ayuntamientos lo hizo en plazo

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Menos de la mitad de las entidades locales andaluzas --en concreto, el 40,25%, un total de 359-- rindió la Cuenta General de 2017, y únicamente el 29,43% de los 778 ayuntamientos andaluces --un total de 229-- la rindió en plazo, según constata el Informe Anual sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público Local Andaluz correspondiente al ejercicio 2017, hecho público este lunes por la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA).

No obstante, el porcentaje de ayuntamientos andaluces que ha rendido la Cuenta General antes de la finalización de los trabajos de campo del informe de la Cámara de Cuentas --el 31 de mayo de 2019-- asciende al 41,40% --un total de 326--, según ha informado el órgano fiscalizador este lunes.

El objetivo del citado informe es la evaluación del acto de rendición de la Cuenta General de 2017 por las entidades del sector público local andaluz y la verificación de su cumplimiento en el plazo legal fijado.

El censo del sector público local andaluz en 2017 está constituido por 1.574 entes, de los que 892 son entidades locales --diputaciones, ayuntamientos, entidades locales autónomas y mancomunidades-- y 682 entes dependientes o instrumentales, como sociedades mercantiles, organismos autónomos, consorcios, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro y entidades públicas empresariales.

En relación a la rendición de la Cuenta General de 2017, la Cámara de Cuentas también explica que todas las diputaciones provinciales, salvo las de Cádiz y Málaga, habían rendido sus cuentas a 31 de diciembre de 2018.

"BAJO NIVEL DE RENDICIÓN"

Desde la Cámara de Cuentas se considera "especialmente destacable el bajo nivel de rendición" que se obtiene en las provincias de Cádiz y Sevilla, "fundamentalmente, de los ayuntamientos de mayor población", mientras que, por el contrario, la provincia de Jaén es la que presenta los niveles más altos de rendición.

Además, la Cámara de Cuentas llama la atención acerca de que Andalucía es "la comunidad autónoma con el nivel de rendición significativamente más bajo de toda España", y explica que, "ante este grave incumplimiento, el Tribunal de Cuentas, en coordinación con la CCA, aprobó la formulación de requerimientos conminatorios a los alcaldes-presidentes de 22 ayuntamientos andaluces de más de 5.000 habitantes y a la Diputación de Cádiz, para que procedieran a rendir las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes".

Al cierre de los trabajos de campo --31 de mayo de 2019--, "todas las entidades requeridas habían remitido las cuentas, hasta la correspondiente al ejercicio 2016", salvo Mairena del Alcor (Sevilla) y Puerto Real (Cádiz), aunque la Diputación Provincial de Cádiz y los ayuntamientos de Atarfe (Granada), Écija (Sevilla), Huércal-Overa (Almería), Isla Mayor y Montellano (Sevilla), sólo habían rendido las cuentas del ejercicio 2017.

APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS

Por otro lado, la Cámara de Cuentas también revela que, de un total de 359 entidades que habían rendido sus cuentas a 31 de diciembre de 2018, sólo 148 (41,26%) aprobaron su presupuesto general antes del inicio del ejercicio presupuestario.

El 69,92% de las entidades que han rendido la Cuenta General aprueba en plazo la liquidación del presupuesto, mientras que el 30,08% no lo hace, según aclara la CCA, que detalla además que el 71% de las entidades que han rendido aprueban en plazo la Cuenta General.

El resultado de someter las 357 cuentas rendidas, y que fueron aprobadas por sus respectivos Plenos, al sistema de validaciones de la Plataforma genera un total de 6.265 incidencias, de las que 5.349 corresponden a entidades principales y 916 a entidades dependientes.

El 47,25% de las incidencias corresponden al contenido de la Cuenta General, el 38,36% se debe a la "falta de coherencia entre distintas magnitudes", y el 14,25% a la tramitación en las distintas fases que componen el ciclo presupuestario.

Entre los principales tipos de incidencias detectadas en la documentación de tesorería figuran que "no se adjunta el fichero PDF, este no es legible en parte o en su totalidad, o contiene otra información distinta a la de tesorería"; también, que "no se adjunta el acta de arqueo", o que "no se aporta ninguna documentación acreditativa de los saldos bancarios; los documentos bancarios acreditativos de los saldos a fin de ejercicio tienen deficiencias; no presentan conciliaciones de algunas cuentas o éstas son incorrectas".

RECOMENDACIONES

Así las cosas, desde la Cámara de Cuentas se formulan determinadas recomendaciones "para la mejora de las cuentas y su rendición", que constituyen "una reiteración de las de informes anteriores", según reconoce el propio órgano.

De este modo, desde la Cámara de Cuentas "se considera conveniente reducir, mediante las reformas legales pertinentes, los plazos de tramitación y rendición de la Cuenta General de las entidades locales, de forma que sea posible aproximar la rendición de cuentas y, por tanto, el suministro de información contable y su control, a la gestión a la que hacen referencia".

También se recomienda "instar a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional", así como "a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales".

Igualmente, la CCA aboga por "llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, a la efectiva rendición de la Cuenta General".

También propone "habilitar a la CCA, mediante las modificaciones legislativas pertinentes, para la imposición de multas coercitivas, como ocurre en otras comunidades autónomas, en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta institución, en su tarea fiscalizadora".

Igualmente, recomienda "instar a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica para que, ante la falta de rendición de las Cuentas Generales de una entidad local, hagan efectivas, de manera oportuna, las medidas que ofrece la normativa", y "fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales".

Otra recomendación es "elaborar, tramitar y aprobar, por parte de las entidades locales, el presupuesto general del ejercicio en los plazos y conforme determina la legislación vigente", y desde la Cámara de Cuentas abogan por que las entidades locales redoblen "esfuerzos para que la formación, tramitación, aprobación y rendición de la Cuenta General sea un objetivo prioritario, y más aún cuando el acto de aprobación no supone la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".

También se recomienda a las entidades locales que inicien "la liquidación de aquellas entidades instrumentales deficitarias y sin actividad", y que culminen "los procesos de disolución de las sociedades en liquidación".

Finalmente, la Cámara de Cuentas recomienda "utilizar el sistema de validaciones incorporado a la Plataforma de Rendición de Cuentas con carácter previo a la rendición de la Cuenta General, incluso antes de la presentación al Pleno para su aprobación, ya que ésta constituye un instrumento que facilita la corrección de deficiencias y errores antes de su aprobación".