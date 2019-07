25 de julio de 2019

Moreno critica el "fracaso" de Sánchez y aboga por bipartidismo con "puentes" entre PP y PSOE

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha achacado este jueves el "fracaso" personal del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, por no cosechar respaldo suficiente para que prosperara su investidura, a que no se ha tomado la negociación "en serio", al tiempo que se ha mostrado favorable a recuperar el bipartidismo porque es un sistema "que ha funcionado razonablemente bien" y, así, ha abogado por "crear puentes" entre el PSOE y el PP.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Moreno ha señalado, tras la investidura fallida de Sánchez, que "estamos ante un fracaso en términos de partido y del candidato, que no ha medido, no ha planificado bien y no se ha tomado suficientemente en serio esa investidura, y también vemos un fallo como sistema político porque no podemos estar sin gobierno, tenemos que reflexionar y buscar fórmulas más imaginativas que nos permitan desbloquear una situación así".

Moreno ha censurado que Sánchez "haya tardado mucho en ponerse a negociar" para sacar adelante su investidura, a la par que ha reconocido que "si al final el Gobierno que se conformara iba a ser frágil, débil, errático, donde los dos socios no se entienden y donde habría un divorcio claro entre el PSOE y Unidas Podemos que le llevaría a durar un año, para eso que no haya gobierno".

"Cuando quieres ser presidente tienes que ser proactivo, imaginativo, ceder y trabajar muy en serio", ha proseguido el presidente andaluz, quien cree que en la actitud de Sánchez durante la negociación "ha faltado tensión y voluntad para crear Gobierno".

POR EL BIPARTIDISMO

Igualmente, en otro momento de la entrevista, Juanma Moreno ha señalado que "el PSOE y el PP tenemos que trabajar por recuperar el bipartidismo" porque éste "es un modelo se ha demonizado, que tiene debilidades, pero que ha funcionado razonablemente bien".

"Que haya ayuntamientos que llevan cuatro años sin aprobar unos presupuestos, comunidades autónomas sin gobierno a estas alturas o el Gobierno de la Nación ante la incertidumbre de unas segundas elecciones, esto demuestra que algo falla", ha añadido el presidente, que cree que "las dos fuerzas que engloban el gran centro de España, PSOE y PP, deben recuperar base social, ensacharla y crear puentes entre ellas".

De otro lado, sobre la opción de explorar una posible abstención del PP para la investidura del socialista, Moreno, que ha recordado que Sánchez "fue el autor intelectual del 'no es no' e impulsó una moción de censura que desalojó al PP del Gobierno tras una fake noticia"; ha avisado de que "tanto su proyecto político como él como dirigente político no nos genera certidumbre".

Por eso, cree que para que existiera algún entendimiento entre el PSOE y el PP, "lo primero que tiene que hacer es ganar confianza, que haga una propuesta al PP en materia económica, sobre la integridad de la nación o sobre las reformas que se necesitan, que nos diga a qué está dispuesto para que haya acuerdo y a cambio de qué, pero si no hace ninguna propuesta y nos pide la abstención precisamente la persona a la que echaron para que hubiera Gobierno --en la última investidura de Rajoy--, es incoherente".

En cualquier caso, Moreno ha dejado claro que la postura que mantiene el PP ante la investidura corresponde a la dirección nacional del partido, al tiempo que ha defendido que cuando dos quieren entenderse hay que dar pasos hacia un punto intermedio "pero no veo a Sánchez en esa actitud". "Escuece mucho que tengamos que abstenernos cuando no sabemos qué políticas va a aplicar y cuando hay muchas incertidumbres", ha abundado.

Con todo, el presidente andaluz ha considerado que Sánchez debe reflexionar y si quiere que los demás, incluido el PP, se acerquen, "tendrá que hacer un esfuerzo garantizando cuestiones que para nosotros son fundamentales como la integridad del país o aclarar si subirá impuestos".

OTRAS LAS ELECCIONES, UN FRACASO

De otro lado, y ante la posibilidad de que si no prospera en septiembre la investidura se puedan repetir las elecciones generales, el jefe del Ejecutivo andaluz ha avisado de que eso sería "un fracaso colectivo" porque, además, hay asuntos que requieren que cuanto haya un gobierno estable tales como el Brexit, la próxima sentencia del procés o porque "el tiempo que perdemos tiene un coste en oportunidades perdidas, riqueza y creación de empleo" para Andalucía.

Aunque hasta que se celebraran elecciones de nuevo en noviembre "pueden pasar mil cosas", Moreno cree que en función de las encuestas y de otros momentos de la historia, es probable que las dos grandes fuerzas resultaran beneficiadas de ese nuevo proceso electoral. "Probablemente el PSOE a costa de Podemos y el PP de otras fuerzas de su espectro ideológico", ha concretado.