18 de septiembre de 2019

Moreno esgrime el sello verde como apuesta de la Junta ante el VI Acuerdo de la industria cementera, que ve "un ejemplo"

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este miércoles, jornada en que ha presidido la firma del VI Acuerdo de Valorización Energética y de Sostenibilidad de la Industria del Cemento, que ha calificado como "un acuerdo innovador" y ha expresado su deseo de que "sea un ejemplo para otros sectores", la implantación el año que viene de "un sello verde, de una etiqueta ecológica" que la Consejería de Fomento impulsa, medida del Ejecutivo autonómico que ha enmarcado junto a otras iniciativas como el proyecto de Ley Andaluza de Economía Circular y el I Plan Integral de Residuos.

La rúbrica del VI Acuerdo de Valorización Energética de la industria del cemento ha tenido como escenario la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla y ha contado con la participación del presidente de Flacema (Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente), Pedro Carranza, así como de sus vicepresidentes, Manuel Jiménez (UGT) y José Sánchez Cano (CCOO), y del presidente de AFCA (Agrupación de Fabricantes de Cemento de Andalucía), Isidoro Miranda.

El VI Acuerdo de Valorización Energética toma el testigo del anterior, que se firmó en 2016, y continúa la senda del primero, que se acordó en 2002. La naturaleza de este acuerdo entre la patronal cementera y los sindicatos UGT y CCOO aglutina materias como las relaciones laborales del sector de la industria cementera, así como el propio desarrollo de la actividad industrial y el reciclaje y reutilización de los residuos que genera.

El anfitrión del acto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha subrayado que la asistencia del presidente de la Junta al acto era una muestra "de la relevancia que el presidente y su Gobierno atribuyen a un sector muy importante".

El presidente de la Junta, que escuchó antes de su intervención mensajes coincidentes sobre la apuesta por la obra pública de los diferentes actores firmantes el VI Acuerdo de Valorización, ha reconocido que "la inversión en infraestructuras es un motor para el crecimiento económico", así como la relevancia del papel que corresponde a las administraciones en ese cometido, a las que ha atribuido "estar encima en momentos de incertidumbre".

Moreno ha elogiado la contribución del VI Acuerdo de Valorización Energética de la industria del cemento por el hecho de que "garantiza empleo, seguridad y respeto por el medio ambiente" y ha elogiado "el carácter innovador" de esta iniciativa, que ha enmarcado en "una línea que queremos impulsar del diálogo social".

El presidente de la Junta, que ha sostenido que el sector industrial es "el sector económico que aporta un empleo de calidad", ha recogido el guante de los diferentes elogios que ha cosechado por su asistencia a la firma del VI Acuerdo de Valorización Energética de la industria cementera y ha defendido "la participación directa mía en las reuniones bimensuales" con empresarios y sindicatos.

"La valorización es una técnica muy recomendada porque aporta competitividad y bienestar", ha manifestado Juanma Moreno, sobre el ejercicio de reciclaje que adopta la industria cementera con sus residuos, al tiempo que ha enmarcado esta práctica como una emblema de la Economía Circular, de la que ha advertido que "es uno de los ejes de la Unión Europea" así como que existen "fondos europeos que debemos captar".

Moreno ha defendido la Ley Andaluza de Economía Circular como "marco donde desenvolvernos", así como su naturaleza "no descriptiva", que ha atribuido a ciertas normas y tras recordar su rechazo a "la maraña normativa". El presidente de la Junta ha explicado que el círculo virtuoso arranca en el crecimiento económico, porque sin éste "no hay empleo y sin empleo no hay bienestar".

VALORIZACIÓN ANTES QUE ALMACENAJE

El presidente de Flacema, Pedro Carranza, que ha agradecido la presencia en el acto del presidente de la Junta, ha defendido frente al modelo lineal de actividad económica, que ha descrito como "fabricar, usar y tirar", el modelo circular porque "reciclando hacemos el ciclo de vida más largo".

Carranza ha descrito los dos grandes retos de la industria cementera andaluza, que ha situado en la mejora de su competitividad frente a la Europa del Norte, que ha puesto de manifiesto en datos como que en Andalucía se destina al almacenaje en vertederos el 74% de la producción, porcentaje que es de un 3% en países europeos.

El presidente de Flacema ha apuntado también a "la capacidad de competir con empresas sin limitaciones en la valorización y sin comprar derechos", cuya ventaja competitiva ha cifrado en un 25% sobre la industria andaluza.

El dirigente de FICA-UGT y vicepresidente de Flacema, Manuel Jiménez, ha trasladado como reto "una apuesta decidida por la industria", que ha cifrado en que alcance una representación del 20% del PIB de Andalucía, 9 puntos superior a su contribución actual y ha reflexionado que "no es normal que acordemos los empresarios y los sindicatos sobrepasar la normativa europea", en referencia a la industria cementera.

El secretario general de la Federación de Construcción de CCOO y también vicepresidente de Flacema, José Sánchez Cano, ha destacado la contribución del VI Acuerdo de Valorización con 650 empleos directos y otros 4.000 indirectos, y ha argumentado que "sin obra pública no hay inversión en obra privada".

El presidente de Asociación de Fabricantes de Cementos de Andalucía (AFCA), Isidoro Miranda, ha sostenido que "con un gasto de 2.000 millones en infraestructuras las carreteras serán peores" y ha señalado el segundo puente de Cádiz como "la mejor manera de reducir C02". Miranda ha sostenido que "somos la envidia de Europa" por el hecho de la concordancia de empresarios y sindicatos y ha esgrimido "un índice de siniestralidad" de la industria cementera que es una décima parte de la actividad industrial.