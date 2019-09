Moreno pide "ajustes" para hacer listas "más potentes" del PP e insiste en una coalición con Cs "al menos en el Senado"

SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, se ha mostrado este jueves partidario de que se lleven a cabo algunos "ajustes" en las candidaturas del PP para las elecciones generales del 10 de noviembre respecto a las que se presentaron para los comicios del 28 de abril. Moreno también ha abogado por abrir un diálogo sereno con Ciudadanos (Cs) sobre la posibilidad de acudir en coalición electoral a los comicios, porque por "lo menos en el Senado tenemos que ir juntos".

En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha señalado sobre posibles cambios en las candidaturas para los comicios generales del 10 de noviembre que, aunque la decisión es del Comité Electoral Nacional, él cree que habría que hacer "algunos ajustes" y aprovechar para buscar unos candidatos con "más tirón, que sirvan de refresco, que tengan fortaleza y respaldo social y que impriman una dosis de un poquito de más ilusión y credibilidad".

"Me parece razonable que intentáramos entre todos mejorar algunas listas electorales, con aportaciones de las direcciones regionales y provinciales", ha dicho el presidente del PP-A, que no ha concretado si algunas listas de provincias andaluzas se deberían ver afectadas por esos cambio. Ha insistido en que no se trata de cambiar listas completas, pero "algunos ajustes siempre son buenos y suman".

Sobre si es partidario de una coalición electoral con Ciudadanos, ha indicado que es evidente que un "esfuerzo tendremos que hacer todos y si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo después de elecciones", podríamos ser capaces de ponernos de acuerdo antes de los comicios y ofrecer a los españoles la opción de poder votar sabiendo que hay una "plataforma, coalición o agrupación de partidos".

"Creo que eso sería posible y además deseable", según ha señalado Moreno, para quien "sería un suicidio que en el ámbito del Senado fuéramos por separado porque sería regalarle una mayoría absoluta otra vez al PSOE". Ha insistido en que tiene que haber una reflexión serena y un diálogo sincero y realistas a ese respecto por parte del PP y Ciudadanos, porque, "por lo menos en el Senado" tienen que ir juntos.

En cualquier caso, Moreno ha dejado claro que él no quiere perder las señas de identidad del PP: "Yo reivindico lo bueno y lo malo que ha tenido este partido, pero sin perder mi esencia, mi personalidad ni nuestra manera de entender la política, sí que creo que debemos intentar explorar la vía de ocupar espacios comunes con otras fuerzas para evitar esa mayoría que posiblemente pudiera tener el PSOE junto independentistas o populistas de izquierda".

Moreno ha insistido es que sólo compete a la dirección nacional decidir cómo se acude a estas elecciones generales. Se ha mostrado convencido de que el PP es el partido más cualificado y Pablo Casado la persona idónea para reconstruir el centro derecha y que tengamos esa mayoría que haga posible un gobierno alternativo a un gobierno de izquierda de Pedro Sánchez.

Sobre la posibilidad de que Vox también se sumara a una coalición, ha dicho que ve difícil que esa formación quisiera entrar en esa coalición y, sobre todo, con Ciudadanos.

Para Moreno, sí sería posible que el PP y Ciudadanos estableciera un diálogo "sincero, realista y fructífero para intentar, por lo menos en el ámbito del Senado, y si se pudiera también en el Congreso, alcanzar un acuerdo que fuera satisfactorio". "Lo peor que nos puede pasar es que vayamos divididos y que el PSOE vuelva a ganar y quizá de una manera más sólida y que, al final, tengamos un gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, con algún grupo independentista", ha dicho.

De otro lado, preguntado sobre si Pablo Casado debería replantearse su liderazgo al frente del PP si no logra aumentar los resultados en las elecciones del 10 de noviembre, Moreno ha dicho que no, porque Casado ganó un congreso hace algo más de un año y aún tiene que terminar de consolidar su proyecto político, algo que ha sido complicado por el "bucle electoral" en el que estamos.

Para Moreno, Pablo Casado tiene "talento, capacidad, empuje, mucha ilusión y buena cabeza" y se ha mostrado convencido de que será el nuevo presidente del Gobierno tras las elecciones de noviembre.