Moreno pide convocatoria "urgentísima" del CPFF y no descarta ninguna vía para las entregas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha solicitado este miércoles "la convocatoria urgentísima" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) tras describir que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "nos ha mentido a todas las comunidades autónomas porque no hay un documento de la Abogacía del Estado que acredite que no nos puede pagar lo que es nuestro" y ha asegurado, cuando se le ha preguntado por otras medidas de presión al Gobierno para recibir las entregas a cuentas del ejercicio 2019, que "barajamos todas, no descarto ninguna", incluida la interposición de un recurso judicial.

"Voy a defender los intereses de los andaluces con la máxima intensidad", ha proseguido el presidente de la Junta sobre el alcance de las medidas que baraja para reclamar las entregas a cuenta del modelo de financiación, y ha recriminado al Gobierno que "no pueden hacer de trileros con las comunidades".

"No vamos a callarnos", ha dicho Moreno Bonilla, quien ha descrito como "una situación de parálisis" la no convocatoria del Gobierno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha atribuido al hecho de "un Gobierno que no quiere trabajar".

El presidente del Gobierno andaluz, en una comparecencia informativa tras mantener una reunión junto al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con los profesionales y los técnicos que participan en el dispositivo que atiende a los pacientes afectados por el brote de listeriosis, ha puesto cifras sobre la mesa para describir la falta de financiación de Andalucía.

"Ahora que es ministra de Hacienda", en referencia a María Jesús Montero, "se le ha olvidado que adeuda 4.400 millones de euros a Andalucía", ha afirmado el presidente de la Junta, cifra que incluye los 4.000 millones que en la pasada legislatura se reclamó al Gobierno que presidía Mariano Rajoy tras un acuerdo del Parlamento de Andalucía que evaluaba así la infrafinanciación de Andalucía, a la que ha sumado "los 400 millones que nos deben del IVA", así como ha apuntado "además los 1.350 millones de desfase del modelo".

"Yo voté a favor de los 4.000 millones cuando había un presidente del Gobieno llamado Mariano Rajoy", ha apostillado Moreno.

El presidente de la Junta ha argumentado que "la señora Montero ha quebrado su discurso y credibilidad", en referencia al argumento que mantenía cuando era consejera de Hacienda de la Junta sobre "la falta de financiación de Andalucía" y con una pregunta retórica dirigida al Gobierno de la Nación ha inquirido "qué pretende: ¿asfixiarnos?".

Moreno ha sostenido que "con ese dinero hacemos hospitales, centros de salud, contratamos profesores", en alusión al dinero que reclama Andalucía al Estado, y se ha dirigido a la Administración del Estado sobre si considera posible "mantener un sistema público de salud, seguir invirtiendo nivel de excelencia, si no contribuye con lo que dice la ley".

El presidente de la Junta ha considerado "una falta de respeto de una andaluza a los andaluces" el comportamiento político de la ministra de Hacienda en funciones, de quien ha subrayado su relevante figura para cometer "una tomadura de pelo a los andaluces de quien ha sido consejera de Hacienda y ahora es una persona que tiene el inmenso honor de ser la ministra de hacienda".