Moreno reivindica la estabilidad del "modelo andaluz" y Cs garantiza que la Junta no quedará "en pausa" por el 10N

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves la estabilidad del "modelo andaluz", con un gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), mientras Cs ha garantizado que la Junta no quedará "en modo pausa" por la convocatoria de elecciones generales el próximo 10 de noviembre.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta en la sesión de control al Ejecutivo del Pleno del Parlamento, a lo que ha añadido que Andalucía ha conseguido ser "una isla de estabilidad en un océano de incertidumbre" y donde el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha asegurado que "todas las reuniones, negociaciones, contraofertas, filtraciones, debate de investidura y propaganda" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "en el fondo solo era una voladura controlada, una farsa, un timo y un relato vacío".

Moreno, tras reconocer que "unas nuevas elecciones no son buenas para nadie" porque "ahuyentan la inversión, aumenta la confrontación social, genera parálisis, incertidumbre y falta de credibilidad en las instituciones", ha afeado que "se quiera trasladar irresponsabilidad" de unas nuevas elecciones a los españoles "cuando es solo de Pedro Sánchez" y su "incapacidad de llegar a acuerdos".

"España en cuatro meses ha tenido muchos procesos electorales y en todos esos procesos, solo un señor ha sido incapaz de generar una mayoría para ser investido. ¿Cómo lo denominamos? Solo se puede denominar fracaso personal de Pedro Sánchez", ha subrayado.

Frente a esto ha defendido "el modelo andaluz", donde en una situación similar, "sin clara mayoría, dos fuerzas se empeñaron por llegar a acuerdos"; esto hace, a su juicio, que "el modelo andaluz sea referente en toda España" por ser "pragmático y eficaz".

En este sentido, ha detallado que la Comunidad genera confianza porque cuenta con estabilidad "política, presupuestaria e institucional" y ha conseguido aumentar la inversión extranjera un cinco por ciento cuando, a nivel nacional, ha caído un 63 por ciento.

El presidente de la Junta ha criticado que unas nuevas elecciones "paralice" proyectos de infraestructuras importantes para Andalucía, como las conducciones de la presa de Rules (Granada), y ha instado a convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de sequía.

Por último, ha insistido en "el juego de trileros" que ha hecho el Gobierno central con los 1.350 millones que "se han recaudado y que tiene la obligación de devolver a los andaluces". En este punto, ha sostenido que no van a prescindir de "ninguna medida de carácter legal para que el dinero de los andaluces llegue donde tiene que llegar".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, ha criticado que el presidente del Gobierno central pusiera "punto y final al culebrón del verano diciendo que se acaba el juego y todos son culpables excepto él".

"Pedro Sánchez lleva desde el 28 de abril jugando con los españoles. Un candidato responsable habría formado gobierno y habría abordado temas como la crisis de refugiados del Open Arms y los 1.350 millones que le debe a Andalucía", ha subrayado.

De igual manera, ha reprochado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haga campaña electoral "prometiendo lluvia de millones" basándose "con el mismo informe que antes le parapetaba y ahora si permite dar dinero a las comunidades". Esto, a su juicio, "no es ético". "No cabe en cabeza humana que hoy saque 4.500 millones de donde ayer no había nada. Es una desfachatez", ha apostillado.

Frente a esto, ha puesto en valor el proyecto en Andalucía "serio y unido" y espera que los andaluces comparen "las 460 medidas del Gobierno andaluz" frente a las cero en cinco meses de siesta de Pedro Sánchez".