24 de julio de 2019

Nieto pide disculpas a las personas con espectro autista por su "estúpido error" al criticar a Pedro Sánchez

CÓRDOBA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha pedido este martes disculpas en su perfil en la red social Facebook a las personas con "capacidades diferentes" y en especial a quienes sufren trastornos del espectro autista y sus familiares, por el "estúpido" y "absurdo error" cometido al criticar al presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, acusándole de ser "un candidato autista completamente ajeno a la realidad que en este momento tiene ese hemiciclo" del Congreso de los Diputados, que este misma jornada votaba su candidatura a revalidar el cargo.

A través de una entrada en su perfil en Facebook recogida por Europa Press, Nieto defiende que nadie que le conozca piensa que alguna vez ha tenido "intención de ofender a ninguna persona en general o a quien padece una enfermedad o sufre algún trastorno del tipo que sea".

No obstante, ha admitido que tal extremo "no es excusa", porque "no es de recibo seguir cayendo en el mismo error que tantas veces hemos denunciado".

"He cometido un error estúpido y os pido disculpas a todos, especialmente a las personas con capacidades diferentes y a sus familias, y muy especialmente a quienes sufren algún tipo de trastorno del espectro autista", señala Nieto, quien siente "de corazón la metedura de pata" y pide disculpas por su "torpeza".