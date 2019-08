25 de agosto de 2019

Nieto (PP-A) critica que CCAA acojan a inmigrantes del 'Open Arms' y "no a los que llegan cualquier tarde a Andalucía"

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha criticado que las comunidades autónomas que se han ofrecido a acoger inmigrantes que iban a bordo del 'Open Arms', precisando el ejemplo de Cantabria, no hagan lo mismo "con los inmigrantes que llegan cualquier tarde a Andalucía". "¿Por qué no se ofrecen de manera permanente? ¿Creen que el problema de la inmigración se llama 'Open Arms' y aparece en mitad de agosto?", se ha preguntado.

En una entrevista con Europa Press, Nieto ha advertido de que el problema de la inmigración se da "a diario y quien lo sufre permanentemente en sus carnes es Andalucía". Por ello, el dirigente 'popular' ha pedido no hacer "más demagogia" en esta materia y no utilizar "un tema delicado y complejo que hay que resolver entre todos".

Así, tras destacar que a bordo del 'Open Arms' viajaban unas 200 personas, Nieto ha subrayado "que cualquier viernes, sábado o cualquier día llegan a Andalucía muchos más y el Gobierno de Sánchez, a través de sus medios afines, intenta hacernos ver que el problema de la inmigración es el 'Open Arms' cuando el problema es cualquier tarde o noche en una costa de Andalucía, a la que llegan más inmigrantes que los que hay en el Open Arms; por ello pedimos responsabilidad y que no se quiera hacer la guerra por su cuenta".

Asimismo, ha defendido que los inmigrantes "no son los culpables, como algunos intentan hacer ver". "Son una parte más de las víctimas, el escudo que usan las mafias para seguir ganando dinero a costa del sufrimiento y la muerte de persona, ha apuntado Nieto, quien ha opinado que "el discurso buenista de abrir fronteras, de romper con los controles, lo único que hace es llenarle los bolsillos a los mafiosos que trafican con personas".

En relación a la gestión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sobre la situación del 'Open Arms', el dirigente 'popular' ha indicado que se ha demostrado "sobradamente el absoluto desconocimiento e irresponsabilidad" del líder del Ejecutivo central, así como con "deslealtad" frente el Gobierno andaluz.

IR AL PUERTO DE ALGECIRAS ERA "SUICIDA"

Nieto ha explicado que lo que ha molestado especialmente al Gobierno liderado por Juanma Moreno es que adoptase la decisión de ofrecer el puerto de Algeciras (Cádiz) para el desembarco "sin pensar que era imposible; no se podía permitir el 'Open Arms' con la tripulación que tiene y con un número tan importante de inmigrantes pudiera hacer una travesía de casi seis días porque era suicida".

Para el portavoz parlamentario del PP-A, se adoptó esa decisión "desde el desconocimiento y la deslealtad porque no es que no se consensuara es que ni siquiera se le consultó al Gobierno andaluz". "Nos parece algo irresponsable, inadecuado, desleal y una demostración de la manera en la que actúa Sanchez", ha manifestado José Antonio Nieto.

Frente a ello, según ha abundado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió responsabilidad " y dijo que vamos a ser solidarios porque lo somos a diario. Andalucía es una comunidad que recibe todos los días a inmigrantes, no se puede ser más solidario que Andalucía".

En esta línea, ha insistido en que Andalucía es "la región que más soporta el fenómeno de la inmigración del país que más soporta la inmigración irregular". Por ello, "ya está bien de meter más presión y de encima querer utilizar demagógicamente la inmigración irregular frente a la Junta".

"Que no vayan por ahí porque no le vamos a permitir que nos carguen aún más a los andaluces y que encima traten de dar la imagen de que los andaluces no somos solidarios, somos los más solidarios", ha advertido el dirigente 'popular', quien ha confesado que este asunto hace aún mayor la distancia con el Gobierno de Sánchez "y peor la coordinación".

Así, ha destacado que la Junta ofrece diálogo y entendimiento y está dispuesta a renunciar a algunas cosas para llegar a un acuerdo con el Gobierno, "pero lo que no queremos es que nadie nos imponga un discurso y una acción ideologizada sobre una materia tan compleja". "Exigimos coherencia con la política de la UE, coordinación con el resto del país y coordinación entre las distintas comunidades en España", ha zanjado.

CRITICA LA "DEMAGOGIA" DE KICHI

Por último, respecto al ofrecimiento del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' (Adelante Cádiz), de poner su ciudad a disposición para la llegada del 'Open Arms', Nieto ha destacado que "ofrecer algo que se sabe que no se puede aceptar no conlleva ningún riesgo" y forma parte de la "demagogia".

Si bien, ha lamentado que "cuando ha habido que ser solidario y generoso de verdad, sobre decisiones de dónde se instalan los centros de acogida y de internamiento para la inmigración irregular, el partido del alcalde de Cádiz siempre ha estado en contra, ha generado tensión y ha provocado una reacción vecinal contraria".