Nieto (PP-A) defiende la "utilidad" de IAM frente a las críticas de Vox y garantiza políticas contra violencia de género

SEVILLA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha defendido la "utilidad" del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) frente a las críticas de Vox y ha garantizado que el Gobierno andaluz seguirá impulsando políticas para acabar con la violencia de género.

Así se ha pronunciado Nieto en una entrevista con Europa Press, después de que la formación que lidera Santiago Abascal haya abogado por suprimir las actividades del Instituto Andaluz de la Mujer que "no son de utilidad pública" y que cuestan "mucho dinero" a los andaluces.

El dirigente 'popular' ha destacado que Vox, en su valoración de los órganos de la Junta, hay algunos que consideran supérfluos o poco importantes, "haciendo especial hincapié en el IAM, pero nosotros sí consideramos esta entidad es útil".

"El IAM y todo lo que tiene que ver con las políticas de la mujer y el feminismo real y útil no ideologizado se tiene que proteger, pero coincidimos en que no debemos seguir en la línea en la que entró el PSOE para asimilar feminismo a izquierda y políticas en relación a la mujer con políticas de izquierda", ha apuntado.

Para el dirigente del PP-A, "la política que trate de apoyar la igualdad, defender a la mujer y acabar con la violencia de género tiene que ser una política de estado, donde todos hagamos causa común porque no es lógico que haya una discriminación salarial haciendo el mismo trabajo, y eso Vox lo tiene que entender".

Así, tras defender que "una sociedad sana no puede tolerar que exista violencia de género", Nieto ha destacado Vox no está de acuerdo en que haya unas leyes que prioricen la seguridad de las mujeres sobre la de los hombres". "Pero en una situación excepcional como esta hay que hacerlo porque existe un problema real de violencia contra las mujeres, que no es equiparable a la violencia contra otros miembros de la unidad familiar", ha manifestado.

Si bien, el portavoz 'popular' ha recordado que desde su partido se ha apostado por que haya un apoyo para evitar la violencia intrafamiliar. "Si hay casos de mujeres que agredan a otros miembros de la familia y hay que protegerlos, hágase, pero no a costa de anular,

equipar o eliminar la lucha contra la violencia de género, que nos parece una lacra que tenemos que exterminar en el menor tiempo posible", ha defendido.

Nieto, que ha considerado que desde Vox se trata "de poner la lupa en lo que nos diferencia, mientras que nosotros la ponemos en lo que nos une", ha puesto en valor que la formación liderada por Abascal está actuando "con responsabilidad" en su trabajo parlamentario.

"Al contrario de lo que algunos creían o querían, Vox no es un partido radical ni ultra, es un partido que está a la derecha del PP, con posiciones diferentes en algunos asuntos pero que coincidimos en muchas cosas", ha resaltado Nieto, para quien la prioridad es "gestionar bien para que los andaluces vivan mejor y eso está haciendo que unamos esfuerzos".