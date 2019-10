5 de octubre de 2019

La ONCE dedicará su sorteo del 29 de octubre a las personas con parálisis cerebral y sus familias

Directivos de la ONCE muestran el cupón en apoyo a las personas con parálisis cerebral y sus familias. PEPE MOLLEJA/ONCE

CÓRDOBA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) va a dedicar su sorteo del próximo martes 29 de octubre a las personas con parálisis cerebral y sus familias, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán sus reivindicaciones y también la labor de la Confederación Aspace, que integra a las asociaciones españolas que representan a dicho colectivo.

El vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE, Alberto Durán, y el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han sido los encargados de presentar este sábado en la Diputación de Córdoba, la imagen de este cupón, junto a la directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, a la presidenta de la Confederación Aspace, Manuel Antonia Muro, dentro del acto institucional del Día de la Parálisis Cerebral, en la que se ha leído el manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral y se han entregado los IX Premios Aspace Ipsen Pharma.

En este contexto, Alberto Durán ha destacado la fortaleza de la unidad de acción de los colectivos de personas con discapacidad en España y ha subrayado "la solidaridad y el compromiso activo del Grupo Social ONCE con las personas con parálisis cerebral y con sus familias, para seguir superando barreras y seguir luchando juntos por su plena integración en la sociedad".

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro que afecta a la movilidad y la postura de la persona, limitando su actividad. Esta discapacidad puede ir acompañada de una discapacidad sensorial o intelectual, en mayor o menor grado, por eso la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad.

La Confederación Aspace es un movimiento de personas, familias, profesionales y entidades especializadas en prestar los servicios y apoyos adecuados a las personas con parálisis cerebral, en cada etapa vital, con independencia del grado de autonomía.

Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, mediante la defensa de sus derechos, el apoyo a las familias, los servicios a las entidades asociadas y la cooperación institucional.

La parálisis cerebral es una de las causas más frecuentes de discapacidad motórica y la más frecuente en niños. Se estima que entre un dos y un 2,5 por cada 1.000 nacidos en España tiene parálisis cerebral. Esto supone que en España hay 120.000 personas con parálisis cerebral.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20, y seis euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.