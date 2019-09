12 de septiembre de 2019

Los padres del colegio de Nueva Carteya (Córdoba) se concentrarán ante la Delegación de Educación la próxima semana

CÓRDOBA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los padres de los 463 alumnos del colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Francisco García Amo' de Nueva Carteya (Córdoba), que por tercer día consecutivo se han vuelto a concentrar este jueves ante las puertas de dicho centro educativo, el único existente en el municipio, y que de nuevo no han llevado a sus hijos a clase, se concentrarán la semana que viene ante la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 'Monte Horquera', Juan Jiménez, quien ha explicado que, dado que la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Córdoba, Inmaculada Troncoso, no ha respondido a los padres en la forma en que éstos esperan, llevarán entonces sus demandas ante la propia Delegación de Educación.

Los padres protestan por la eliminación en el curso recién iniciado de tres unidades educativas, dos de Primaria y una de Infantil, cuando resulta que este curso, según ha subrayado Jiménez, "hay matriculados diez alumnos más" que el pasado.

A su juicio, "no es de recibo que haya dos clases de Infantil con 26 alumnos" y que en Primaria haya cinco con "27 alumnos por clase" y otras tres "con 26 alumnos", cuando la ratio máxima, "por Ley, dice que el máximo son 25", y cuando, además, se está anunciando por el Gobierno andaluz que se ha bajado la ratio media en Andalucía a poco más de 20 alumnos por clase.

Por eso y ante el hecho de que las aulas del único colegio de Nueva Carteya están "obsoletas y no están climatizadas", es por lo que desde el AMPA 'Monte Horquera' se tomó la decisión que no llevar a los niños a clase "de manera indefinida, hasta que se arregle la situación", según ha avisado Jiménez, quien ha precisado que, si no tienen respuesta adecuada de la Delegación de Educación, continuarán sin llevar a los niños a clase y llevarán a cabo otras acciones, como la referida concentración la próxima semana ante la Delegación de Educación.